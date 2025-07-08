Роботи в коридорах і зарплата від 5 тисяч євро: що найбільше вражає в лікарнях Швеції

Лікарня як середовище турботи

У Швеції лікарня починає лікувати ще до того, як пацієнт потрапляє до лікаря. Простір тут - частина терапії.

Медичні заклади проєктують за участі пацієнтів, лікарів, архітекторів і психологів: світлі зали очікування, внутрішні дворики, сімейні кімнати з кухнями, тиша й природне світло, які знижують тривожність. У деяких лікарнях - окремі апартаменти для родичів пацієнта.

Роботи в коридорах і самокати для лікарів

У шведських медзакладах робота автоматизована: стерильну білизну, інструменти й ліки транспортують роботизовані візки, що знижує ризики інфекцій і зменшує навантаження на персонал.

Лікарі пересуваються між корпусами на електросамокатах з відсіками для медичних матеріалів. А деякі медичні кластери мають навіть власні гелікоптери для екстреної допомоги.

У лікарнях Швеції в коридорах їздять роботи (фото надане пресслужбою)

Пацієнт - партнер

Шведська система охорони здоров'я інтегрує пацієнта в процес ухвалення рішень. У країні діють пацієнтські ради, до яких входять представники вразливих груп.

Їхня думка враховується при плануванні медичних послуг, змінах графіків роботи лікарень чи відкритті нових відділень.

Первинка - понад усе

Понад 80% усіх звернень у Швеції вирішують на рівні сімейних лікарів. Госпіталізація - це крайній варіант. Первинна ланка повинна бути не просто кваліфікованою, а й доброзичливою та доступною.

Українські лікарі на стажуванні у Швеції (фото надане пресслужбою)

Прозоре фінансування і чесні зарплати

Медична система фінансується коштом податків. Пацієнт сплачує фіксовану суму (10-30 євро) за прийом, але після витрат у 120 євро всі послуги безкоштовні.

При цьому винагороджуються не послуги, а результати: медзаклади отримують кошти за досягнення конкретних медичних цілей.

Лікарі заробляють від 5 000 до 7 000 євро, медсестри - близько 3 000. Надбавки нараховуються за наставництво, якість і участь у трансформаціях. Постійне навчання - обов'язок кожного.