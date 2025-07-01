Дітей більше не госпіталізуватимуть у психлікарні: що змінив Кабмін і як отримати допомогу
Нещодавно Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації програми медичних гарантій. Згідно з ними, відсьогодні, 1 липня 2025 року, дітей із психічними розладами більше не будуть госпіталізувати до психіатричних лікарень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Стаціонарна психіатрична допомога дітям: що змінюється з 1 липня
Згідно з рішенням уряду, з 1 липня 2025 року стаціонарна психіатрична допомога дітям до 18 років фінансуватиметься виключно в багатопрофільних дитячих лікарнях.
Це означає, що:
- дітей з психічними розладами більше не будуть направляти до психіатричних лікарень;
- стаціонарна психіатрична допомога для них буде доступна лише у багатопрофільних дитячих лікарнях.
"Зміни передбачають, що договори з Національною службою здоров'я України на надання психіатричної допомоги дітям зможуть укладати лише багатопрофільні заклади охорони здоров'я з надання медичної допомоги дітям", - наголосили у МОЗ.
Уточнюється, що такий підхід забезпечить принципово інший рівень медичного обслуговування маленьких пацієнтів.
Чим важливі запроваджені урядовцями зміни
Громадянам розповіли, що моніторингові перевірки, проведені МОЗ впродовж 2024-2025 років, виявили серйозні системні проблеми в наданні психіатричної допомоги дітям у спеціалізованих психіатричних закладах.
"Зокрема, зафіксовано випадки необґрунтованої госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп", - пояснили у міністерстві.
Тим часом у багатопрофільних дитячих лікарнях психіатри працюватимуть у тісній співпраці:
- з педіатрами;
- з неврологами;
- з ендокринологами;
- з іншими вузькими спеціалістами.
"Це дозволить забезпечити комплексний підхід до лікування, враховуючи стан фізичного і психічного здоров'я дитини, адже психічні розлади часто супроводжуються іншими захворюваннями", - наголосили в МОЗ.
Крім того, критично важливою перевагою багатопрофільних дитячих лікарень спеціалісти вважають:
- наявність відділень інтенсивної терапії для дітей;
- наявність сучасного реанімаційного обладнання.
"Ці можливості можуть стати життєво необхідними у випадках тяжких психічних станів, коли дитина потребує інтенсивної медичної допомоги, яку неможливо надати у звичайних психіатричних лікарнях", - зауважили у міністерстві.
Не менш важливим аспектом має стати зменшення стигматизації дітей та їхніх родин. Йдеться про формування правильного ставлення до психічного здоров'я - без упереджень або стереотипів.
"Коли психіатрична допомога надається в загальному дитячому медичному закладі, це формує правильне сприйняття психічного здоров'я - як невід'ємної частини загального медичного супроводу дитини", - пояснили українцям.
Як отримати психіатричну й психосоціальну допомогу
Згідно з ухваленою Кабміном постановою №754 (від 25 червня 2025 р.), передбачаються також кроки для підвищення якості надання психіатричної та психосоціальної допомоги - як дітям, так і дорослим.
Йдеться про послуги, які надаються:
- у центрах ментального здоров'я;
- мобільними мультидисциплінарними командами.
"Відтепер відповідні послуги будуть інтегровані в заклади охорони здоров'я, які входять до спроможної мережі госпітальних округів, зокрема: кластерні, надкластерні багатопрофільні лікарні для дорослих та дітей, а також у державні медичні заклади", - розповіли у МОЗ.
Тим часом у регіонах, де спроможна мережа медичних закладів ще не сформована, психіатрична та психосоціальна допомога надаватиметься в тих закладах, які вже мають укладені договори з НСЗУ за одним або кількома з таких пакетів:
- "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах";
- "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня";
- "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій";
- "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії";
- "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям";
- "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах".
"Це дозволяє забезпечити надання допомоги навіть у складних умовах, зокрема в закладах, що працюють у зоні бойових дій або тимчасово не мають статусу кластерних", - уточнили у міністерстві.
Насамкінець українцям нагадали, що отримати допомогу у Центрах ментального здоров'я можна самостійно:
- або звернувшись до найближчого такого закладу;
- або за направленням від сімейного лікаря чи іншого фахівця.
Знайти найближчий ЦМЗ можна за допомогою електронної карти НСЗУ (обравши необхідний пакет послуг), або зателефонувавши за номером 1677.
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