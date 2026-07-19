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У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

11:59 19.07.2026 Нд
1 хв
Чи відомі причини збою?
aimg Тетяна Степанова
У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій Фото: у роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій (Getty Images)
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Вранці 19 липня у роботі популядних соцмереж Facebook, Instagram та X стався масштабний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Збої у роботі Facebook, Instagram та Х фіксують по всьому світу.

Найбільше скарг на десктопні версії: при спробі увійти з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні програми працюють стабільніше.

Причини збою наразі невідомі.

У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

Скрін Downdetector

Нагадаємо, 12 червня сервіси Meta зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Тоді користувачі по всьому світу повідомляли про проблеми з доступом до популярних соцмереж та месенджерів.

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