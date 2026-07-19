Фото: у роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій (Getty Images)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вранці 19 липня у роботі популядних соцмереж Facebook, Instagram та X стався масштабний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Збої у роботі Facebook, Instagram та Х фіксують по всьому світу. Найбільше скарг на десктопні версії: при спробі увійти з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні програми працюють стабільніше. Причини збою наразі невідомі. Скрін Downdetector