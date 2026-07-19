В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой
11:59 19.07.2026 Вс
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Известны ли причины сбоя?
Фото: в работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой (Getty Images)
Утром 19 июля в работе популядных соцсетей Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Сбои в работе Facebook, Instagram и Х фиксируют по всему миру.
Больше жалоб на десктопные версии: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке. Мобильные программы работают более стабильно.
Причины сбоя пока неизвестны.
Скрин Downdetector
Напомним, 12 июня сервисы Meta столкнулись с масштабным техническим сбоем. Тогда пользователи по всему миру сообщали о проблемах с доступом к популярным соцсетям и мессенджерам.