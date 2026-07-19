Фото: в работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой (Getty Images)

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Утром 19 июля в работе популядных соцсетей Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Сбои в работе Facebook, Instagram и Х фиксируют по всему миру. Больше жалоб на десктопные версии: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке. Мобильные программы работают более стабильно. Причины сбоя пока неизвестны. Скрин Downdetector