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Главная » Бизнес » Tech

В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой

11:59 19.07.2026 Вс
1 мин
Известны ли причины сбоя?
aimg Татьяна Степанова
В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой Фото: в работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой (Getty Images)
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Утром 19 июля в работе популядных соцсетей Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Сбои в работе Facebook, Instagram и Х фиксируют по всему миру.

Больше жалоб на десктопные версии: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке. Мобильные программы работают более стабильно.

Причины сбоя пока неизвестны.

В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой

Скрин Downdetector

Напомним, 12 июня сервисы Meta столкнулись с масштабным техническим сбоем. Тогда пользователи по всему миру сообщали о проблемах с доступом к популярным соцсетям и мессенджерам.

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