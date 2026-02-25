ua en ru
"Це вже війна роботів": бійці 32-ї ОМБр знищили окупантів за допомогою НРК

Україна, Середа 25 лютого 2026 19:59
"Це вже війна роботів": бійці 32-ї ОМБр знищили окупантів за допомогою НРК Ілюстративне фото: кулеметний НРК (32-а ОМБр)
Автор: Катерина Гончарова, Антон Корж

Українські військові показали відео участі у бойових діях наземного роботизованого комплексу (НРК). Робот знищив двох пехотинців російських окупантів.

Про це повідомила 32-а ОМБр в коментарі РБК-Україна.

Читайте також: ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей через збої Starlink і Telegram у РФ, - ISW

Зазначається, що НРК заходять туди, куди звичайному піхотинцю зайти складно, або небезпечно. При цьому озброєні роботи працюють дуже ефективно.

"Кожна така операція - це збережені життя наших воїнів і ще один крок до очищення української землі від ворога", - зазначили в бригаді.

Старший лейтенант Роман, командир підрозділу НРК 32-ї ОМБр розповів деталі однієї з операцій, коли вдалося знищити двох росіян. Розвідка виявила двох російських піхотинців, які намагалися підібратися до українських позицій. В засідку поставили НРК, озброєнний кулеметом.

"Був напружений момент: туман, сутінки. У такій ситуації головне - не зачепити своїх, адже поруч працюють суміжні підрозділи. Але ми швидко переконалися: це ворог. Видав і специфічний маршрут, і колір форми. Далі - справа техніки. Турель з кулеметом відпрацювала холоднокровно і точно", - зазначив він.

За словами офіцера, фактично ведеться війна роботів. Якщо рік тому дивувала масовість застосування FPV на оптоволокні, то зараз стає все більше наземних дронів.

"Наш принцип у 32-й Сталевій бригаді незмінний: воювати мають роботи. Машина йде туди, де для людини занадто небезпечно", - пояснив Роман.

Військовий додав, що використання НРК набирає обертів. Іде активне впровадження новітніх технологій.

"Сьогодні ми робимо засідки роботами, а завтра підемо ними на штурм. Це вже не фантастика, це наша робота під Покровськом", - резюмував він.

Зазначимо, на початку відео в ЗСУ показали відео того, як на Донеччині українські десантники провели складну та ризиковану евакуацію поранених побратимів за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Загалом на фронті роботизовані системи стають критично важливими на сучасному полі бою. Автомобілі занадто вразливі для дронів, які і "класична" військова техніка, тоді як наземні роботи дають шанс зберегти життя - і пораненим, і тим, хто їх рятує.

Це підтвердив і головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, широке використання дронів значно розширило так звану "кіллзону" на фронті, тому наземні роботизовані системи стають ключовим елементом війни майбутнього.

