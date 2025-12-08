Робота зі США та гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі зустрічі в Лондоні

Зустріч Зеленського з лідерами Європи

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, відвідав Лондон для зустрічі з європейськими лідерами.

За підсумками переговорів учасники з пресою не спілкувалися.

Водночас під час зустрічі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про те, що він скептичний щодо окремих пропозицій США з приводу завершення війни Росії проти України.

Також він запевнив, що доля України і доля Європи пов'язані.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність зблизити позиції Євросоюзу і США щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні.