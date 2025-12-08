Работа с США и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне

Встреча Зеленского с лидерами Европы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, посетил Лондон для встречи с европейскими лидерами.

По итогам переговоров участники с прессой не общались.

При этом в ходе встречи канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о том, что он скептичен по отношению к отдельным предложениям США по поводу завершения войны России против Украины.

Также он заверил, что судьба Украины и судьба Европы связаны.

В свою очередь Зеленский заявил о необходимости сблизить позиции Евросоюза и США по поводу дипломатического урегулирования войны в Украине.