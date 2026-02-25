Робота, відпустки та виплати: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових

Верховна Рада України сьогодні, 25 лютого, ухвалила законопроєкт №13646 про соціальний захист військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.
За словами Федорова, законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.
"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - зазначив міністр.
Також законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат родинам військових - без різних правил за однакових обставин.
Сьогодні держава забезпечує:
У законопроєкті пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень.
Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тисяч гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.
"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №13646 щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та деяких інших питань.
Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких військовослужбовців.
Документ було розроблено Міністерством оборони України на виконання резолюції прем'єр-міністра.