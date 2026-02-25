UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Робота, відпустки та виплати: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових

Фото: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада України сьогодні, 25 лютого, ухвалила законопроєкт №13646 про соціальний захист військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Читайте також: Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити

За словами Федорова, законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.

"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - зазначив міністр.

Що передбачає законопроєкт:

Під час служби

  • Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.
  • Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК.
  • Держава забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби

  • Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню.
  • Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.
  • Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи. 

Також законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат родинам військових - без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

  • родинам загиблих - 15 млн гривень;
  • родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько 120 тисяч гривень.

У законопроєкті пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень.

Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тисяч гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.

"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - зазначив Федоров.

Законопроєкт про соцзахист військових

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №13646 щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та деяких інших питань.

Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких військовослужбовців.

Документ було розроблено Міністерством оборони України на виконання резолюції прем'єр-міністра.

