Робота, відпустки та виплати: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових

За словами Федорова, законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.

"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - зазначив міністр.

Що передбачає законопроєкт:

Під час служби

Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.

Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК.

Держава забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби

Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню.

Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.

Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Також законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат родинам військових - без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

родинам загиблих - 15 млн гривень;

родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько 120 тисяч гривень.

У законопроєкті пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень.

Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тисяч гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.

"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - зазначив Федоров.