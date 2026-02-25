RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Работа, отпуска и выплаты: Рада приняла законопроект о соцзащите военных

Фото: Рада приняла законопроект о соцзащите военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада Украины сегодня, 25 февраля, приняла законопроект №13646 о социальной защите военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: Без штрафов и процентов: как военным и их семьям заморозить кредиты

По словам Федорова, законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.

"Это о справедливости для людей, которые стали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - отметил министр.

Что предусматривает законопроект:

Во время службы

  • Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение.
  • Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК.
  • Государство обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

  • Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей.
  • Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.
  • Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Также законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам семьям военных - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.

Сегодня государство обеспечивает:

  • семьям погибших - 15 млн гривен;
  • семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тысяч гривен.

В законопроекте предлагается четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен.

То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тысяч гривен в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен.

"Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - отметил Федоров.

 

Законопроект о соцзащите военных

Напомним, 22 октября 2025 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13646 о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и некоторых других вопросов.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и членов семей погибших (умерших) таких военнослужащих.

Документ был разработан Министерством обороны Украины во исполнение резолюции премьер-министра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМинистерство социальной политикиВерховная радаВыплаты