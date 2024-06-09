Робота для українців у Литві: кого шукають і скільки готові платити

Як знайти роботу в Литві

Від початку повномасштабного вторгнення РФ роботу в Литві знайшли близько 32,4 тисячі громадян України зі статусом тимчасового захисту (із майже 86 тисяч, зареєстрованих у Міграційній службі Литви).

При цьому країна готова працевлаштувати ще більше українців на тлі:

очікуваного росту економіки на 1,6% цьогоріч

низького рівня безробіття

Для легалізації та роботи в Литві громадяни України повинні отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на один рік із можливістю продовження.

Такий статус надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24 лютого 2022 року) перебував в Україні. Альтернативний варіант - гуманітарна віза, процедура отримання якої також нескладна.

"Литовські роботодавці інколи проводять короткі телефонні розмови з кандидатами, де запитують про попередній досвід роботи для загального зрозуміння - де людина раніше працювала. Або можуть попросити записати відеопредставлення, в якому треба коротко розповісти про себе та попередній досвід", - розповіла керівниця міжнародної рекрутації EWL Маргарита Нестеренко.

Кількість вакансій і умови роботи

Із початком сезонних робіт у квітні кількість вакансій для громадян України суттєво зросла. Нині кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості, майже 2 тисячі.

Литва потребує працівників у багатьох галузях, особливо у виробництві, будівництві, охороні здоров'я, виробництві продуктів харчування та сфері гостинності.

За словами Нестеренко, литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців.

"Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи", - додала вона.

Експерт зауважила, що для працівників надають:

житло безкоштовно

житло за невисоку доплату

"І часто це житло готельного типу у великих містах або передмістях, оскільки там розташовані підприємства", - уточнила Нестеренко.

Ще одним "бонусом" для українців є велика кількість вакансій, де не потрібно знати литовську мову.

Представниця EWL додала, що на деяких підприємствах вже почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників. Українською мовою навіть прописують робочі інструкції.

Де можна працювати й скільки заробляти

Українцям без знання мови та досвіду роботи литовські роботодавці пропонують працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості - із зарплатою близько 900 євро (близько 39300 гривень) "чистими" на старті.

Пізніше починають "працювати" бонуси та премії, отже зарплата працівників зростає. На деяких вакансіях вона може сягати 1300-1500 євро (від близько 56800 до 65500 гривень) нетто - після відрахування всіх податків та обов'язкових платежів.

Нині серед вакансій, доступних українцям, є, наприклад, такі:

працівник на завод з виробництва морозива - із зарплатою від 900 євро (близько 39300 гривень) "чистими", обідами на роботі за 1,5 євро (до 70 гривень) і можливістю пригощатися продукцією заводу

- із зарплатою від 900 євро (близько 39300 гривень) "чистими", обідами на роботі за 1,5 євро (до 70 гривень) і можливістю пригощатися продукцією заводу працівник на пакування курятини - із зарплатою від 900 євро (близько 39300 гривень) до 1200-1300 євро (від близько 52400 до 56800 гривень) нетто - за рахунок додаткових годин

- із зарплатою від 900 євро (близько 39300 гривень) до 1200-1300 євро (від близько 52400 до 56800 гривень) нетто - за рахунок додаткових годин працівник рибзаводу - із зарплатою 1100 євро (близько 48050 гривень) "чистими" - за рахунок додаткових годин

- із зарплатою 1100 євро (близько 48050 гривень) "чистими" - за рахунок додаткових годин працівник на продукцію сирних паличок - із зарплатою 900 євро (близько 39300 гривень) нетто

- із зарплатою 900 євро (близько 39300 гривень) нетто повар у ресторані з мінімальним досвідом роботи - із зарплатнею 1000-1400 євро (від близько 43700 до 61150 гривень) нетто, житлом коштом роботодавця і харчуванням на роботі

За словами експертів, литовські роботодавці надають зазвичай перевагу тим, хто планує працювати впродовж більше ніж трьох місяців, оскільки зацікавлені у тому, щоби громадяни України залишалися працювати надовго.

Водночас в деяких місцях працювати можна і на сезонних роботах - впродовж 1,5-2 місяців.