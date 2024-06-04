Виплати біженцям у країнах ЄС: де українцям платять найбільше
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на лютий 2024 року у світі було зафіксовано близько 6,5 млн біженців з України. При цьому дехто з наших співгромадян може досі планувати виїзд за кордон на тлі воєнних дій у своєму регіоні. Саме ці люди найчастіше цікавляться виплатами, які отримують біженці у країнах ЄС.
РБК-Україна розповідає про низку європейських країн, в яких біженцям з України виплачують грошову соціальну допомогу.
Польща
Однією з найпопулярніших серед українських біженців європейських країн стала Польща. У цій країні українці поки що можуть оформити такі виплати:
- разово - 300 злотих (близько 3 056 грн) на особу - після прибуття на територію Польщі для оформлення формальностей
- раз на рік - 300 злотих (близько 3 056 грн) злотих на дитину - у межах програми "Dobry start" для для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року
- щомісяця - 800 злотих (близько 8 150 грн) на дитину - у межах програми допомоги батькам чи опікунам "800+"
Німеччина
Німеччину вважають лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 2024 року розміри соціальної допомоги у цій країні зросли на 12%.
Виходячи з цього Bürgergeld, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить:
- для дітей до 5 років - 357 євро (близько 15 634 грн)
- для дітей 6-13 років - 390 євро (близько 17 079 грн)
- для підлітків 14-17 років - 471 євро (близько 20 626 грн)
- для повнолітніх осіб - 451 євро (близько 19 750 грн)
- для одного партнера сімейної пари - 506 євро (близько 22 159 грн)
- для самотніх осіб або самотніх батьків - 563 євро (близько 24 655 грн)
Франція
Після отримання тимчасового захисту у Франції українці отримують право на матеріальну допомогу (ADA), розмір якої залежить від кількості людей у родині.
В цілому, розмір фінансової підтримки на день становить:
- 1 особа - 6,80 євро (близько 298 грн)
- 2 особи - 10,20 євро (близько 446 грн)
- 3 особи - 13,60 євро (близько 595 грн)
- 4 особи - 17,00 євро (близько 744 грн)
- 5 осіб - 20,40 євро (близько 893 грн)
Якщо ж держава не може надати біженцям безкоштовне житло, вони можуть отримувати додатково 7,40 євро (близько 324 грн) на день.
Які країни допомагають українцям найбільше
За версією автора YouTube-каналу Navimigrant Івана Задоріжного, до трійки країн, які в цілому допомагають біженцям з України найбільше, входять:
- Бельгія
- Норвегія
- Німеччина
Це пояснюється не стільки сумами грошових виплат, скільки загальним рівнем соціальної підтримки переселенців - безкоштовною медициною, наданням безкоштовного чи пільгового житла, офіційним працевлаштуванням, безкоштовними курсами вивчення мови, безкоштовною освітою для дітей, гуманітарною допомогою тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що країни Європи можуть виплачувати гроші українцям на повернення додому.
Читайте також, як у Європі та США ставляться до українських біженців.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: УВКБ ООН (UNHCR), Sestry.eu, Bundesregierung.de, VisitUkraine.Today, YouTube-канал Navimigrant.
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