Работа для украинцев в Литве: кого ищут и сколько готовы платить

Как найти работу в Литве

С начала полномасштабного вторжения РФ работу в Литве нашли около 32,4 тысяч граждан Украины со статусом временной защиты (из почти 86 тысяч, зарегистрированных в Миграционной службе Литвы).

При этом страна готова трудоустроить еще больше украинцев на фоне:

ожидаемого роста экономики на 1,6%

низкого уровня безработицы

Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на один год с возможностью продления.

Такой статус предоставляют тем, кто на момент полномасштабного вторжения (именно 24 февраля 2022 года) находился в Украине. Альтернативный вариант - гуманитарная виза, процедура получения которой также несложна.

"Литовские работодатели иногда проводят короткие телефонные разговоры с кандидатами, где спрашивают о предыдущем опыте работы для общего понимания - где человек раньше работал. Или могут попросить записать видеопредставление, в котором нужно коротко рассказать о себе и предыдущем опыте", - рассказала руководитель международной рекрутации EWL Маргарита Нестеренко.

Количество вакансий и условия работы

С началом сезонных работ в апреле количество вакансий для граждан Украины существенно выросло. В настоящее время количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости, около 2 тысяч.

Литва нуждается в работниках во многих отраслях, особенно в производстве, строительстве, здравоохранении, производстве продуктов питания и сфере гостеприимства.

По словам Нестеренко, литовский рынок труда насыщен разного рода вакансиями для украинцев.

"Литва остается одной из стран, где легче всего трудоустроиться гражданам Украины. Это можно сделать за один день на основе временной защиты или гуманитарной визы", - добавила она.

Эксперт отметила, что для работников предоставляют:

жилье бесплатно

жилье за невысокую доплату

"И часто это жилье гостиничного типа в крупных городах или пригородах, поскольку там расположены предприятия", - уточнила Нестеренко.

Еще одним "бонусом" для украинцев является большое количество вакансий, где не нужно знать литовский язык.

Представитель EWL добавила, что на некоторых предприятиях уже начали трудоустраивать переводчиков для украинских работников. На украинском языке даже прописывают рабочие инструкции.

Где можно работать и сколько зарабатывать

Украинцам без знания языка и опыта работы литовские работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях автомобильной отрасли и пищевой промышленности - с зарплатой около 900 евро (около 39300 гривен) "чистыми" на старте.

Позже начинают "работать" бонусы и премии, так что зарплата работников растет. На некоторых вакансиях она может достигать 1300-1500 евро (от около 56800 до 65500 гривен) нетто - после вычета всех налогов и обязательных платежей.

В настоящее время среди вакансий, доступных украинцам, есть, например, следующие:

работник на завод по производству мороженого - с зарплатой от 900 евро (около 39300 гривен) "чистыми", обедами на работе за 1,5 евро (до 70 гривен) и возможностью угощаться продукцией завода

- с зарплатой от 900 евро (около 39300 гривен) "чистыми", обедами на работе за 1,5 евро (до 70 гривен) и возможностью угощаться продукцией завода работник на упаковку курятины - с зарплатой от 900 евро (около 39300 гривен) до 1200-1300 евро (от около 52400 до 56800 гривен) нетто - за счет дополнительных часов

- с зарплатой от 900 евро (около 39300 гривен) до 1200-1300 евро (от около 52400 до 56800 гривен) нетто - за счет дополнительных часов работник рыбзавода - с зарплатой 1100 евро (около 48050 гривен) "чистыми" - за счет дополнительных часов

- с зарплатой 1100 евро (около 48050 гривен) "чистыми" - за счет дополнительных часов работник на продукцию сырных палочек - с зарплатой 900 евро (около 39300 гривен) нетто

- с зарплатой 900 евро (около 39300 гривен) нетто повар в ресторане с минимальным опытом работы - с зарплатой 1000-1400 евро (от около 43700 до 61150 гривен) нетто, жильем за счет работодателя и питанием на работе

По словам экспертов, литовские работодатели отдают предпочтение тем, кто планирует работать на протяжении более трех месяцев, поскольку заинтересованы в том, чтобы граждане Украины оставались работать надолго.

В то же время в некоторых местах работать можно и на сезонных работах - на протяжении 1,5-2 месяцев.