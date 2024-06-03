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Чехія запустила програму допомоги добровільного повернення українців на Батьківщину

Понеділок 03 червня 2024 07:11
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Чехія запустила програму допомоги добровільного повернення українців на Батьківщину Фото: Чехія допоможе українським біженцям повернутися додому (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Чеській Республіці запрацювала програма допомоги для українців, що отримали статус біженців із тимчасовим захистом у країні та виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проект добровільного повернення українців додому. Згідно з ним, держава буде оплачувати біженцям квитки на автобус, а хворим оплатить транспортування у машині швидкої допомоги.

Проект триватиме з червня по листопад. Держава готова оплатити квитки максимум для 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт для тридцяти пацієнтів максимум.

Уряд затвердив концепцію в середині травня. З держбюджету на програму виділено 5,5 млн крон. Біженці зможуть лише один раз скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення.

Українські біженці в Чехії

За даними МВС, у квітні в Чеській Республіці проживали близько 339 тис. громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне вторгнення РФ. Останніми місяцями кількість біженців із тимчасовим захистом у країні практично не змінилася.

Уряд країни затвердив концепцію програми з допомоги у добровільному поверненні в травні.

Днями стало відомо про зміну Чехією програми підтримки українських біженців. З 1 вересня людей виселять з державного гуманітарного житла і закликали шукати нове місце проживання.

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