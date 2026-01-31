ua en ru
Работа в Украине: где платят десятки тысяч гривен, а кто вынужден выживать на минимум

Суббота 31 января 2026 08:00
Где самые высокие и самые низкие зарплаты в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Средняя зарплата в Украине за декабрь 2025 года составила 30 926 грн, что на 13,8% больше, чем в ноябре. Самый высокий уровень оплаты фиксируют в столичном регионе и Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики в Facebook.

Где самые высокие зарплаты, а где - самые низкие

Самые высокие зарплаты фиксируют:

  • Киев - 48 449 грн
  • Луганская обл. - 45 160 грн
  • Киевская обл. - 31 200 грн

Самые низкие зарплаты остаются в регионах центральной и западной Украины:

  • Кировоградская обл. - 22 110 грн
  • Черновицкая обл. - 22 450 грн
  • Черниговская обл. - 22 752 грн

На зображенні може бути: текст «СЕРЕДНЯ ЗАРОБТНА ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦИВНИКИВ 国・ грудень 2025 30 926 грн +13,8% в.дносно листопада 2025 За видами економ.чной дияльност: 74981 74 981 грн Найвища 三 Ιнформация та телекомун.кацй 17 766 грн T Д.яльн.сь у творчос., мистецтва та розваг найнижча Статистична йнформац.я Середня заробина nnara штатних працвник.в за економичной за ar грудень 2025p." Держстат Данй важливй»Средняя заработная плата штатных работников (инфографика ГССУ)

По видам экономической деятельности больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 74 981 грн, а меньше всего - в творчестве, искусстве и развлечениях - 17 766 грн.

По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине составляла 3,6 млрд грн.

Подробные данные об оплате труда по регионам и сферам доступны на сайте Госстата.

На зображенні може бути: текст «СЕРЕДНЬООБЛКОВА КАЛЬКСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦИВНИКОВ грудень 2025 5 362,7 тис. Об 0,0% видносно листопада 2025 За видами економ.чной д.ялнос: い 000000 1 1216,6 тис. Промисловисть +0,1% 977,8 тис. OCBiTa -0,1% 677,7 тиС. +0,5% Оптова та роздрибна торгивля; ремонт автотранспортних засоб.в i мотоцикл.в Статистична информация "Середньбоблкова кίлькисть штатних працвник.в за економичной дляльностй за грудень Держстат Данй важливй»Средне учетное количество штатных работников в Украине (инфографика ГССУ)

Читайте также о том, что Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.

Госбюджет на 2026 год предусматривает, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен. Кроме того, с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%. Первые повышенные выплаты учителя получат уже на этой неделе.

Зарплата в Украине Работа в Украине
