Работа в Украине: где платят десятки тысяч гривен, а кто вынужден выживать на минимум
Средняя зарплата в Украине за декабрь 2025 года составила 30 926 грн, что на 13,8% больше, чем в ноябре. Самый высокий уровень оплаты фиксируют в столичном регионе и Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики в Facebook.
Где самые высокие зарплаты, а где - самые низкие
Самые высокие зарплаты фиксируют:
- Киев - 48 449 грн
- Луганская обл. - 45 160 грн
- Киевская обл. - 31 200 грн
Самые низкие зарплаты остаются в регионах центральной и западной Украины:
- Кировоградская обл. - 22 110 грн
- Черновицкая обл. - 22 450 грн
- Черниговская обл. - 22 752 грн
Средняя заработная плата штатных работников (инфографика ГССУ)
По видам экономической деятельности больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 74 981 грн, а меньше всего - в творчестве, искусстве и развлечениях - 17 766 грн.
По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине составляла 3,6 млрд грн.
Подробные данные об оплате труда по регионам и сферам доступны на сайте Госстата.
Средне учетное количество штатных работников в Украине (инфографика ГССУ)
Читайте также о том, что Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.
Госбюджет на 2026 год предусматривает, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен. Кроме того, с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%. Первые повышенные выплаты учителя получат уже на этой неделе.