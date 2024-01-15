Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівників
В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.
На яку роботу найбільше шукають працівників в Угорщині, які з них підходять українкам та скільки можуть заробити біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.
На які вакансії бракує працівників
За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.
Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.
Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов'язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Зокрема, найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:
- зварювальники та різальники;
- оббивники (меблів) та суміжні працівники;
- покрівельники;
- оператори целюлозно-паперового виробництва;
- сантехніки та трубопровідники;
- робітники гірничих і кар’єрних робіт;
- оператори металообробних цехів;
- оператори зі скла та кераміки;
- укладальники підлоги та плитки;
- бетоноукладчики, бетонщики та суміжні працівники;
- теслі та столяри;
- обробники м'яса, риби на виробницвах;
- муляри та суміжні працівники;
- пілоти повітряних суден та суміжні спеціалісти.
Фото: Робота в магазині (gettyimages.com)
Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:
- стюарди;
- продавці вуличної їжі та продавці на ринку;
- продавці магазину;
- фізіотерапевти та асистенти;
- ручні пакувальники;
- медичні зубопротезні техніки;
- кухарі фаст-фуду;
- продавці контакт-центру;
- косметологи та суміжні працівники.
Яку роботу пропонують українкам в Угорщині
Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).
Фото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)
Роботу можна шукати як на сайтах, так і в спеціалізованих групах у соцмережах. Наприклад, у групах "Робота в Угорщині" та "Робота в Угорщині для українців" у Facebook пропонуються такі вакансії та зарплата:
- оператори на автомобільний завод з виготовлення сонцезахисних шторок, ролетів та панорамних вікон для автомобілів. Зарплата – від 632 євро з 5-денним робочим графіком. Із переробітками можна заробити 1050 євро;
- оператор на завод Samsung зі знанням угорської чи англійської мови. Зміни по 12 годин 3/3 дні. Зарплата – від 1187 євро. Пропонуються бонуси на харчування та безкоштовне проживання.
- швачки для пошиття чохлів для автомобілів. П'ятиденний робочий тиждень зі змінами по 8 годин. Оплата – 660-1055 євро. Проживання безкоштовне.
- оператор лінії на підприємство BOSCH. Зарплата – від 632 євро до 1055 євро. Зміни 8 та 12 годин.
- збір та упаковка товару. Робота зі сканером. 10-12 годинний робочий день із зарплатою 900-1200 євро. Житло безкоштовне.
- нарізка та упаковка м'ясних виробів на завод напівфабрикатів. Зміни 8-12 годин 5 днів на тиждень. Зарплата 790 євро.
Фото: Робота на м'ясокомбінаті (gettyimages.com)
Скільки коштує життя в Угорщині
Місячні витрати на життя однієї людини в Угорщині, без урахування орендної плати, згідно з Numbeo, можуть сягати 646,27 євро на місяць.
Вартість оренди залежить від розташування та площі квартири. Щомісячна орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі міста становить приблизно 430 євро.
Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.
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