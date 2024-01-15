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Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівників

Угорщина, Будапешт, Понеділок 15 січня 2024 08:35
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Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівників Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.

На яку роботу найбільше шукають працівників в Угорщині, які з них підходять українкам та скільки можуть заробити біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

На які вакансії бракує працівників

За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.

Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.

Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов'язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Зокрема, найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:

  • зварювальники та різальники;
  • оббивники (меблів) та суміжні працівники;
  • покрівельники;
  • оператори целюлозно-паперового виробництва;
  • сантехніки та трубопровідники;
  • робітники гірничих і кар’єрних робіт;
  • оператори металообробних цехів;
  • оператори зі скла та кераміки;
  • укладальники підлоги та плитки;
  • бетоноукладчики, бетонщики та суміжні працівники;
  • теслі та столяри;
  • обробники м'яса, риби на виробницвах;
  • муляри та суміжні працівники;
  • пілоти повітряних суден та суміжні спеціалісти.

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівниківФото: Робота в магазині (gettyimages.com)

Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:

  • стюарди;
  • продавці вуличної їжі та продавці на ринку;
  • продавці магазину;
  • фізіотерапевти та асистенти;
  • ручні пакувальники;
  • медичні зубопротезні техніки;
  • кухарі фаст-фуду;
  • продавці контакт-центру;
  • косметологи та суміжні працівники.

Яку роботу пропонують українкам в Угорщині

Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівниківФото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)

Роботу можна шукати як на сайтах, так і в спеціалізованих групах у соцмережах. Наприклад, у групах "Робота в Угорщині" та "Робота в Угорщині для українців" у Facebook пропонуються такі вакансії та зарплата:

  • оператори на автомобільний завод з виготовлення сонцезахисних шторок, ролетів та панорамних вікон для автомобілів. Зарплата – від 632 євро з 5-денним робочим графіком. Із переробітками можна заробити 1050 євро;
  • оператор на завод Samsung зі знанням угорської чи англійської мови. Зміни по 12 годин 3/3 дні. Зарплата – від 1187 євро. Пропонуються бонуси на харчування та безкоштовне проживання.
  • швачки для пошиття чохлів для автомобілів. П'ятиденний робочий тиждень зі змінами по 8 годин. Оплата – 660-1055 євро. Проживання безкоштовне.
  • оператор лінії на підприємство BOSCH. Зарплата – від 632 євро до 1055 євро. Зміни 8 та 12 годин.
  • збір та упаковка товару. Робота зі сканером. 10-12 годинний робочий день із зарплатою 900-1200 євро. Житло безкоштовне.
  • нарізка та упаковка м'ясних виробів на завод напівфабрикатів. Зміни 8-12 годин 5 днів на тиждень. Зарплата 790 євро.

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівниківФото: Робота на м'ясокомбінаті (gettyimages.com)

Скільки коштує життя в Угорщині

Місячні витрати на життя однієї людини в Угорщині, без урахування орендної плати, згідно з Numbeo, можуть сягати 646,27 євро на місяць.

Вартість оренди залежить від розташування та площі квартири. Щомісячна орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі міста становить приблизно 430 євро.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

Також ми розповідали, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії. Роботу в цій країні знайшли 125 тисяч українських біженців.

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