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Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работников

Венгрия, Будапешт, Понедельник 15 января 2024 08:35
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Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работников Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Венгрии дефицит рабочих рук остается высоким более чем в 20 профессиях. В 2023 году в стране было открыто примерно 80 тысяч вакансий.

На какую работу больше всего ищут работников в Венгрии, какие из них подходят украинкам и сколько могут заработать беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

На какие вакансии не хватает работников

По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.

Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.

Согласно отчету EURES, в Венгрии наибольшая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. В частности, наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:

  • сварщики и резчики;
  • обивщики (мебели) и смежные работники;
  • кровельщики;
  • операторы целлюлозно-бумажного производства;
  • сантехники и трубопроводники;
  • рабочие горных и карьерных работ;
  • операторы металлообрабатывающих цехов;
  • операторы из стекла и керамики;
  • укладчики полов и плитки;
  • бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники;
  • плотники и столяры;
  • обработчики мяса, рыбы на производствах;
  • каменщики и смежные работники;
  • пилоты воздушных судов и смежные специалисты.

Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работниковФото: Работа в магазине (gettyimages.com)

В то же время, некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:

  • стюарды;
  • продавцы уличной еды и продавцы на рынке;
  • продавцы магазина;
  • физиотерапевты и ассистенты;
  • ручные упаковщики;
  • медицинские зубопротезные техники;
  • повара фаст-фуда;
  • продавцы контакт-центра;
  • косметологи и смежные работники.

Какую работу предлагают украинкам в Венгрии

Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266 800 форинтов (704 евро).

Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работниковФото: Работа на автозаводе (gettyimages.com)

Работу можно искать как на сайтах, так и в специализированных группах в соцсетях. Например, в группах "Работа в Венгрии" и "Работа в Венгрии для украинцев" в Facebook предлагаются следующие вакансии и зарплата:

  • операторы на автомобильном заводе по изготовлению солнцезащитных шторок, роллетов и панорамных окон для автомобилей. Зарплата – от 632 евро с 5-дневным рабочим графиком. С переработками можно заработать 1050 евро;
  • оператор на заводе Samsung со знанием венгерского или английского языка. Смены по 12 часов 3/3 дня. Зарплата – от 1187 евро. Предлагаются бонусы на питание и бесплатное проживание.
  • швеи для пошива чехлов для автомобилей. Пятидневная рабочая неделя со сменами по 8 часов. Оплата – 660-1055 евро. Проживание бесплатно.
  • оператор линии на предприятиии BOSCH. Зарплата – от 632 евро до 1055 евро. Смены 8 и 12 часов.
  • сбор и упаковка товара. Работа со сканером. 10-12 часовой рабочий день с зарплатой 900-1200 евро. Жилье бесплатное.
  • нарезка и упаковка мясных изделий на завод полуфабрикатов. Смены 8-12 часов 5 дней в неделю. Зарплата 790 евро.

Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работниковФото: Работа на мясокомбинате (gettyimages.com)

Сколько стоит жизнь в Венгрии

Месячные расходы на жизнь одного человека в Венгрии, без учета арендной платы, согласно Numbeo, могут достигать 646,27 евро в месяц.

Стоимость аренды зависит от расположения квартиры. Ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города составляет около 430 евро.

Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Румынии. Страна конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы украинских работников.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Чехии. Работу в этой стране нашли 125 тысяч украинских беженцев.

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