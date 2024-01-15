Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работников
В Венгрии дефицит рабочих рук остается высоким более чем в 20 профессиях. В 2023 году в стране было открыто примерно 80 тысяч вакансий.
На какую работу больше всего ищут работников в Венгрии, какие из них подходят украинкам и сколько могут заработать беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
На какие вакансии не хватает работников
По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.
Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.
Согласно отчету EURES, в Венгрии наибольшая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. В частности, наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:
- сварщики и резчики;
- обивщики (мебели) и смежные работники;
- кровельщики;
- операторы целлюлозно-бумажного производства;
- сантехники и трубопроводники;
- рабочие горных и карьерных работ;
- операторы металлообрабатывающих цехов;
- операторы из стекла и керамики;
- укладчики полов и плитки;
- бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники;
- плотники и столяры;
- обработчики мяса, рыбы на производствах;
- каменщики и смежные работники;
- пилоты воздушных судов и смежные специалисты.
Фото: Работа в магазине (gettyimages.com)
В то же время, некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:
- стюарды;
- продавцы уличной еды и продавцы на рынке;
- продавцы магазина;
- физиотерапевты и ассистенты;
- ручные упаковщики;
- медицинские зубопротезные техники;
- повара фаст-фуда;
- продавцы контакт-центра;
- косметологи и смежные работники.
Какую работу предлагают украинкам в Венгрии
Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266 800 форинтов (704 евро).
Фото: Работа на автозаводе (gettyimages.com)
Работу можно искать как на сайтах, так и в специализированных группах в соцсетях. Например, в группах "Работа в Венгрии" и "Работа в Венгрии для украинцев" в Facebook предлагаются следующие вакансии и зарплата:
- операторы на автомобильном заводе по изготовлению солнцезащитных шторок, роллетов и панорамных окон для автомобилей. Зарплата – от 632 евро с 5-дневным рабочим графиком. С переработками можно заработать 1050 евро;
- оператор на заводе Samsung со знанием венгерского или английского языка. Смены по 12 часов 3/3 дня. Зарплата – от 1187 евро. Предлагаются бонусы на питание и бесплатное проживание.
- швеи для пошива чехлов для автомобилей. Пятидневная рабочая неделя со сменами по 8 часов. Оплата – 660-1055 евро. Проживание бесплатно.
- оператор линии на предприятиии BOSCH. Зарплата – от 632 евро до 1055 евро. Смены 8 и 12 часов.
- сбор и упаковка товара. Работа со сканером. 10-12 часовой рабочий день с зарплатой 900-1200 евро. Жилье бесплатное.
- нарезка и упаковка мясных изделий на завод полуфабрикатов. Смены 8-12 часов 5 дней в неделю. Зарплата 790 евро.
Фото: Работа на мясокомбинате (gettyimages.com)
Сколько стоит жизнь в Венгрии
Месячные расходы на жизнь одного человека в Венгрии, без учета арендной платы, согласно Numbeo, могут достигать 646,27 евро в месяц.
Стоимость аренды зависит от расположения квартиры. Ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города составляет около 430 евро.
Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Румынии. Страна конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы украинских работников.
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