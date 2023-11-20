ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Робота в Румунії: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови

Румунія, Бухарест, Понеділок 20 листопада 2023 07:35
UA EN RU
Робота в Румунії: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови Фото: Робота на підприємстві харчової промисловості (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Румунія надала прихисток близько 140 тисячам українців. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

Які вакансії та зарплати пропонують у Румунії без знання мови та які умови створюють для українок із дітьми, у коментарі РБК-Україна розповіла керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Яку роботу можна знайти без досвіду та знання мови

Українцям без знання румунської мови і досвіду пропонують роботу на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях.

"В Румунії, як у Польщі або Чехії, теж багато роботи на підприємствах автомобільної галузі, де виробляють комплектуючі для автомобілей. Такі вакансії переважають, оскільки усе більше автоконцернів переносять свої виробничі лінії до Румунії", – зазначає Маргарита Нестеренко

Також традиційно без досвіду та мови роботу можна знайти на заводах м'ясної продукції. На деяких таких підприємствах працівників забезпечують безкоштовним дворазовим харчуванням.

"Базова мінімальна зарплата – 600-640 євро на руки. В місяць можна заробити 1200-1500 євро на руки за рахунок роботи у додаткові години, нічні зміни та премій. На Різдво та Великдень роботодавці також додатково виплачують 50% від зарплати як бонус", – додає вона.

Робота в Румунії: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови

Фото: Робота на м'ясокомбінаті (gettyimages.com)

Більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи. Для полегшення комунікації на підприємствах українськими працівниками опікуються координатори, які говорять українською чи російською і знають румунську мову, розповідає фахівець.

Особливістю Румунії є те, що такі підприємства знаходяться у великих містах або їхніх передмістях. Тому для працівників є доступ до інфраструктури великих міст.

Румунія приймає українців після інших країн

Кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував в Україні на момент початку війни.

"На відміну від багатьох країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або має візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах. Після прибуття до Румунії українці можуть звернутися за тимчасовим захистом до Генеральної інспекції імміграції", – звертає увагу Маргарита Нестеренко.

Наявність тимчасового захисту в Румунії дає право українцям працювати без необхідності отримання додаткових дозволів. Цей документ також дає право залишитися на один рік в країні з можливістю продовження.

"Українці також мають можливість працевлаштуватися в Румунії на підставі біометричного паспорта і працювати 3 місяці, не отримуючи статус тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання на підставі наявності роботи", – розповідає експерт.

Робота в Румунії: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мовиФото: Робота на підприємстві автомобільної галузі (gettyimages.com)

Румунські працедавці організовують догляд за дітьми працівниць

Такий простий і ліберальний підхід Румунії до легалізації та працевлаштування приваблює українців. В країну повторно їдуть на роботу люди, які вже працювали в країні після повномасштабного вторгнення. А також багато тих, хто вперше їде в Румунію працювати.

"Зараз як країну для міграції (як трудової, так і прихистку) Румунію обирають мешканці Одещини та Херсонщини через географічну близькість та небезпечну ситуацію в цих регіонах. Серед них також жінки з дітьми, оскільки великі румунські роботодавці забезпечують догляд за дітьми, поки жінки працюють", – каже Маргарита Нестеренко.

Українці, які мали тимчасовий захист в інших країнах Європи і хочуть змінити країну перебування та заробити, також часто їдуть до Румунії.

Інтерес до праці українців з боку роботодавців також росте. До початку повномасштабної війни на простій фізичній роботі в Румунії працювали переважно громадяни країн Азії. Тепер Румунія конкурує з Польщею та іншими країнами Східної Європи за українського працівника, зазначає фахівець.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплату пропонують українцям без знання мови у Литві. В середньому зарплата може сягати 40-52 тис. грн.

Також ми розповідали, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії. Роботу в цій країні знайшли 117 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія
NEWS
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни