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Робота "Турецького потоку" може бути порушена: ЗМІ дізналися деталі

Ілюстративне фото: робота "Турецького потоку" може бути порушена (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Функціонування трубопроводу "Турецький потік" опинилося під загрозою після того, як Центральне управління імпорту та експорту Нідерландів з 17 вересня відкликало ліцензію у нідерландської дочки "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що до його розпорядження потрапив лист директора South Stream Transport BV (нідерландська донька "Газпрому") Олега Аксютіна, в якому він наказує всім керівникам структурних підрозділів призупинити виконання всіх договорів, пов'язаних з технічним обслуговуванням "Турецького потоку", через відкликання ліцензії. При цьому транспортування газу трубопроводом має бути продовжене.

За інформацією джерел "Радіо Свобода", труба залягає в районі Чорного моря, де досить важка сейсмічна обстановка та за цілісністю газопроводу необхідно постійно стежити.

"Для цього є спеціальні судна, оснащені підводним обладнанням, щоб стежити, чи трубка не змістилася, якщо змістилася, наскільки це критично і що необхідно зробити. Зараз вся ця робота повністю припинена. Повністю відрізаний сегмент з аварійного ремонту газопроводу", - розповідають у виданні.

Таким чином, якщо відбудеться обрив труби, ніхто не зможе здійснити її ремонт.

При цьому наголошується, що керівництво доньки "Газпрому" приховує ситуацію з ліцензією та має намір не зупиняти роботу газопроводу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щона трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.

Шведські сейсмологи підозрюють, що вони сталися внаслідок підводного вибуху.

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