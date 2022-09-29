Робота "Турецького потоку" може бути порушена: ЗМІ дізналися деталі

Видання зазначає, що до його розпорядження потрапив лист директора South Stream Transport BV (нідерландська донька "Газпрому") Олега Аксютіна, в якому він наказує всім керівникам структурних підрозділів призупинити виконання всіх договорів, пов'язаних з технічним обслуговуванням "Турецького потоку", через відкликання ліцензії. При цьому транспортування газу трубопроводом має бути продовжене.

За інформацією джерел "Радіо Свобода", труба залягає в районі Чорного моря, де досить важка сейсмічна обстановка та за цілісністю газопроводу необхідно постійно стежити.

"Для цього є спеціальні судна, оснащені підводним обладнанням, щоб стежити, чи трубка не змістилася, якщо змістилася, наскільки це критично і що необхідно зробити. Зараз вся ця робота повністю припинена. Повністю відрізаний сегмент з аварійного ремонту газопроводу", - розповідають у виданні.

Таким чином, якщо відбудеться обрив труби, ніхто не зможе здійснити її ремонт.

При цьому наголошується, що керівництво доньки "Газпрому" приховує ситуацію з ліцензією та має намір не зупиняти роботу газопроводу.