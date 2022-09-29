Работа "Турецкого потока" может быть нарушена: СМИ узнали детали

Издание отмечает, что в его распоряжение попало письмо директора South Stream Transport B.V. (нидерландская дочка "Газпрома") Олега Аксютина, в котором он приказывает всем руководителям структурных подразделений приостановить выполнение всех договоров, связанных с техническим обслуживанием "Турецкого потока", из-за отзыва лицензии. При этом транспортировка газа по трубопроводу должна быть продолжена.

По информации источников "Радио Свобода", труба залегает в районе Черного моря, где достаточно тяжелая сейсмическая обстановка и за целостностью газопровода необходимо постоянно следить.

"Для этого есть специальные суда, оснащенные подводным оборудованием, чтобы следить, не сместилась ли труба, если сместилась, насколько это критично и что необходимо сделать. Сейчас вся эта работа полностью приостановлена. Полностью отрезан сегмент по аварийному ремонту газопровода", - рассказывают в издании.

Таким образом, если произойдет обрыв трубы, то никто не сможет осуществить ее ремонт.

При этом отмечается, что руководство дочки "Газпрома" скрывает ситуацию с лицензией и намерено не останавливать работу газопровода.