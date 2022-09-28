Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів

У Європі підозрюють, що розриви газопроводів у Балтійському морі сталися не без участі Росії. Але однозначної відповіді поки дати не можуть – райони аварії недоступні через витік газу, що триває. Докладніше – у матеріалі РБК-Україна.

Під час будівництва обох підводних газопроводів із Росії до Німеччини та після запуску першого проекту "Північний потік-1" Москва заявляла, що ймовірність їх пошкодження практично нульова. Проте ситуація останніх днів підтвердила протилежне.

Буквально за один день обидва газопроводи – "Північний потік-1" та "Північний потік -2" – вийшли з ладу. У ніч на 26 вересня було зафіксовано різке падіння тиску на одній із двох ниток ПП-2 – зі 105 бар до 7 бар. Цей газопровід не використовувався для транспортування газу, але заповнений ним. Увечері того ж дня тиск упав і на обох нитках ПП-1. Постачання газу по них було припинено ще на початку вересня через несправність турбін.

Пізніше морське управління Данії повідомило про витікання газу – вони виявлені у винятковій економічній зоні Данії на південний схід від острова Борнхольма (із ПП-2) і на північний схід від того ж острова (із ПП-1).

Цього ж дня вимірювальні станції в Данії та Швеції зафіксували потужні підводні вибухи в районах витоку газу з "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2". Перший вибух було зафіксовано о 02:03 (датський час) ночі понеділка, другий – близько 19:04, повідомляє Information.

"Немає жодних сумнівів, що це вибухи", – заявив голова шведського національного сейсмічного центру SNSN Бйорн Лунд, зазначивши, що перший за силою відповідав вибуху кількох сотень кілограмів динаміту. Однак, за його словами, не можна з упевненістю сказати, що вибухи сталися саме у місцях витоку газу. Для точної відповіді потрібно провести додаткові дослідження.

Інцидент почали офіційно коментувати буквально за кілька годин і представники Росії, і країн Європи, і США.

Робочих версій кілька. Теоретично розрив газопроводу міг статися через неякісні зварювальні роботи під час укладання труб, через диверсію, можливо, з боку самої Росії – вибух міг статися, в тому числі, і зсередини трубопроводу. До того ж ЦРУ ще кілька тижнів тому попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік".

Однією з версій була й сейсмічна активність у районі газопроводу, але підземні поштовхи у районі газопроводів не зафіксовано. В основному експерти схиляються до одного варіанта – до вибуху.

Хто і як відреагував на аварію

Росіяни не знайшли нічого кращого і заявили, що пошкодження газопроводів виникли через негерметичність, не уточнюючи причини її виникнення. Влада Данії вважає, що витік газу стався через вибухи і вважає це навмисною дією. Шведські сейсмологи впевнені, що інцидент із ПП стався через вибухи, але точно не через землетрус.

Прем'єр-міністри Данії та Польщі заявили, що причиною вибухів на обох газопроводах стали саботаж та навмисні дії. Влада Німеччини утрималася від конкретних коментарів причин аварії на газопроводах доти, доки не будуть зрозумілі всі обставини.

У США також заявили, що поки не висуватимуть версій, але підтримають європейські країни у розслідуванні інциденту. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що будь-яке навмисне порушення активної європейської енергетичної інфраструктури неприйнятне і призведе до найрішучіших заходів у відповідь.

Несподівану заяву зробив колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який подякував за те, що сталося США. "Дрібниця, а приємно", - написав він у Twitter. Це викликало подив і обурення в Польщі, а в РФ відразу трактували слова екс-глави МЗС Польщі нібито як підтвердження теракту.

В Україні конкретно назвали те, що сталося терактом з боку Росії. "Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше як спланований Росією теракт та акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України . Особливо німецькі", – заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Чому прорвало труби?

Аварія на газопроводах зараз на руку Росії, і саме вона її організувала, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. "Росії був потрібен форс-мажор, щоб виправдати невиконання контрактів щодо постачання газу "Газпромом", ось вона його і створила", – заявив експерт у коментарі РБК-Україна.

РФ, домагаючись скасування санкцій через війну з Україною, під різними приводами скорочує постачання газу до країн Європи як через "Північний потік -1", так і через Україну, що згодом загрожує Москві арбітражними розглядами через невиконання контрактів.

Директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що про жодні природні причини аварії на газопроводах говорити підстав немає. "Однозначно причиною були свідомі дії. Абсолютно зрозуміло, що це був навмисний акт саботажу", – заявив Уніговський у коментарі РБК-Україна.

Норвегія вже направила в район аварії фрегат "Абсалон" та морський екологічний корабель "Гуннар Торсон". Але зараз доступ до місць вибухів для детального вивчення неможливий, оскільки відбувається активний викид газу з отворів у трубі.

Газ із газопроводу з глибини Балтійського моря виходить вже другу добу і сила потоку не знижується, повідомляє шведська берегова охорона. Скільки газу було в газопроводах – точно поки що не зрозуміло. За інформацією датських ЗМІ, Nordstream 2 повідомив, що в їх ушкоджених трубах було 177 млн кубометрів. А Nordstream 1 не дав точних даних, але його труби мають такий самий потенціал, як і труби ПП-2. Отже, можна припустити, що загальний обсяг газу в пошкоджених магістралях – до 300 млн кубометрів.

Коли ситуація дозволить, фахівці зможуть зробити висновок про природу пошкоджень і відповісти на питання – зовні вони сталися або зсередини. Уніговський припускає, що вибухи могли бути організовані або диверсантами, або автономними плавучими апаратами. Але й ті, й інші мали бути доставлені в район пролягання газопроводу якимись суднами.

"Тому дуже важливо зараз відстежити рух суден у тому районі, і я думаю, що це роблять і шведи, і датчани. Адже якщо це були якісь плавці чи автономні апарати, які могли прикріпити вибухівку – їх треба було запустити з якогось судна, яке, можливо, йшло під виглядом вантажного", – вважає Уніговський.

У Данії повідомили, що детальніші дослідження місць проривів газопроводів, виходячи з міркувань безпеки, можуть бути проведені лише через тиждень-два.

У Європі побоюються нових терактів

У Копенгагені тим часом стурбовані тим, що руйнування на "Північних потоках" сталися практично одночасно з відкриттям нового газопроводу між Данією та Польщею. "Якщо щось трапиться з новим газопроводом, ціна на газ зросте ще більше... Я уявляю, що Росія може бути зацікавлена у тому, щоб підкреслити Європі, наскільки більшими можуть бути наслідки, якщо війна в Україні продовжиться", – заявив аналітик Академії оборони Данії Андерс Пак Нільсен.

У Німеччині почали говорити про посилення захисту прибережних районів Північного і Балтійського морів для безпеки терміналів зрідженого газу, що будуються, і загалом – усієї енергетичної інфраструктури.

Труби газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" можуть бути пошкоджені назавжди, пише Der Tagesspiegel . Якщо труби не відремонтувати швидко, в них потрапить багато солоної води, яка викликає корозію. Масштаб пошкоджень трубопроводів змушує урядових експертів припускати, що атаку на них було сплановано на державному рівні.

Поки що постачання природного газу до Європи йде, як і до 27 вересня – через "Турецький потік" та через ГТС України. Днями "Газпром" заявив про можливе припинення оплати транзиту "Нафтогазу", якщо компанія не відмовиться від подачі позову в арбітраж. Але у НАК вже відповіли, що плани міняти не збираються.

За інформацією РБК-Україна, "Газпром" уже провів передплату за жовтневий транзит газу через Україну, причому за весь місяць. Однак це не завадить Москві під надуманим приводом припинити фізичні постачання будь-якої миті. І навіть у цьому випадку Європа не сильно постраждає, бо вже накопичила необхідні запаси газу. Залежність від російських поставок знижено з 40% до 10%.

Щодо збереження клімату, якому в Європі приділяють величезну увагу, то витік газу не несе серйозної загрози. За розрахунками Орхуського університету (Aarhus Universitet), повідомляє датське видання DR, у найгіршому випадку може статися викид від 20 до 30 мільйонів тонн CO2. Це відповідає двом третинам загального обсягу викидів Данії CO2 за рік. Вчені університету заявили, що у масштабах Данії це великий обсяг, але у глобальному масштабі – незначна подія.