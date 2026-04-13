Робота "Птахів" СБС: "Мадяр" підтвердив удар по російському хімзаводу "ФосАгро"

21:56 13.04.2026 Пн
1 хв
Яку саме сировину для вибухівки РФ втратила після атаки?
Марія Науменко
Ілюстративне фото: український військовий керує дроном (Getty Images)

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив удар по російському хімічному підприємству "ФосАгро" у Череповці Вологодської області.

"Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу - домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено", - написав він.

За словами Бровді, йдеться про велике підприємство, яке виробляє аміак, аміачну селітру та азотну кислоту.

"Продукція виступає сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів", - додав він.

Що відомо про удар по хімзаводу

У ніч на 13 квітня в російському Череповці безпілотники атакували промислову зону, де розташований завод "Апатит", що входить до групи "ФосАгро".

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Влада регіону офіційно повідомляла лише про нібито збиття дронів, не згадуючи про ураження об’єкта.

За даними OSINT-аналітиків, удар припав по аміачному виробництву - уражено щонайменше два цехи "Аміак-1" і "Аміак-2" загальною потужністю близько 900 тисяч тонн на рік.

Це підприємство забезпечує до 10% виробництва аміаку в Росії, а його продукція є важливою сировиною для оборонної промисловості, зокрема для виготовлення вибухових речовин.

