Работа "Птиц" СБС: "Мадяр" подтвердил удар по российскому химзаводу "ФосАгро"

По данным OSINT-аналитиков, удар пришелся по аммиачному производству - поражены по меньшей мере два цеха "Аммиак-1" и "Аммиак-2" общей мощностью около 900 тысяч тонн в год.

Это предприятие обеспечивает до 10% производства аммиака в России, а его продукция является важным сырьем для оборонной промышленности, в частности для изготовления взрывчатых веществ.