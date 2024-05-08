Робота у Польщі: у яких сферах найбільший дефіцит працівників

Найбільше вакансій – у сфері логістики і виробництва

Найбільша потреба на польському ринку праці – у працівниках вузької спеціалізації на виробництва. Зокрема, електриків і електромонтерів, механіків, інженерів з автоматизації, зварювальників, слюсарів. Також – операторів навантажувачів і робітників, які виконують прості повторювані дії.

У сфері логістики найбільша потреба – у водіях вантажівок.

За словами представників компаній з працевлаштування, на ситуацію вплинув відтік українських мігрантів, які вибирають інші європейські країни. Самі поляки також через інфляцію та економічні умови в Польщі все більше їдуть працювати до Німеччини чи Нідерландів.

Не допомагають роботодавцям набрати необхідну кількість працівників навіть підвищення зарплат з пакетами пільг за робочий час.

Згідно з даними компанії Trenkwalder, оператору навантажувача готові платити до 5873 злотих (57,7 тис. грн) до відрахування податків.

Фото: Оператору навантажувача платять до 57 тис. грн (gettyimages.com)

Яких вакансій зараз багато для українців

У Європі вакансій стає більше, бо починається виробничий сезон та у розпалі сезонні польові роботи, звертають увагу в міграційній платформі EWL.

"Робота для українців, де знання мови і навички не вимагаються, також є. Це переважно вакансії у Східній Європі", - розповіла РБК-Україна керівниця міжнародної рекрутації платформи EWL Маргарита Нестеренко.

У Польщі є вакансії на заводи з виробництва м’ясної продукції, у машинобудівній галузі. Також потрібні працівники на логістичні склади для комплектування замовлень. Зарплата - 4-5 тисяч злотих на руки в місяць (39-49 тис. грн).

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

Також з середини квітня почалися сезонні роботи на полях. У сільському господарстві в першу чергу шукають працівників для збору полуниці.