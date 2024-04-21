Не лише штрафи. Чим загрожує нелегальна робота для українців у Польщі

Нелегальне працевлаштування у Польщі – не рідкість. Без офіційного оформлення погоджуються працювати й чимало українців – лише у 2023 році таких виявили майже 5 тисяч осіб.

Чим загрожує нелегальна робота для українців у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Все більше українців працюють нелегально

У Польщі 2023 року виявили майже 4,8 тисячі українців, які працювали нелегально. Такі дані Національної інспекції праці (PIP). Найбільше нелегалних працівників – у будівельній галузі.

Торік інспектори здійснили понад 9 тисяч перевірок легальності працевлаштування іноземців. Також провели 39,4 тис. перевірок законності доручення роботи. Найбільше інспектування стосувалося громадян України – 29,6 тис. Під час перевірок виявили 4747 українців, які працювали без належного оформлення. У 2022 році на нелегальних роботах попалися 3948 українських громадян.

Кожен четвертий нелегально працевлаштований українець працював на будівництві. Також багато громадян України виконували роботу незаконно у у сфері адміністративних послуг, через агентства тимчасової зайнятості, у промисловій переробці, у готелях та закладах харчування.

Фото: Робота в готелі (gettyimages.com)

Під час перевірок найчастіше виявляли такі порушення:

відсутність необхідного дозволу на працевлаштування;

виконання роботи на іншій посаді чи на умовах, відмінних від зазначених у дозволі на роботу;

неукладення обов’язкових трудових або цивільно-правових договорів.

Також в інспекції повідомили, що 2023 року від українців надійшли 2, 6 тис. скарг. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році. Найчастіше скарги стосувалися невиплати заробітної плати або невиплати мінімальної погодинної ставки за цивільно-правовими договорами. Громадяни України також повідомляли про відсутність необхідного трудового договору.

Які наслідки роботи без договору для українців

Ддля українців у Польщі зараз спрощений доступ до ринку праці. Достатньо оформити статус тимчасового захисту та укласти трудовий договір перед тим, як розпочати роботу з перевіреним роботодавцем.

"Натомість часто через бажання заробити більше люди погоджуються працювати без трудового договору. Це одна з найпоширеніших схем нелегального працевлаштування. В результаті недобросовісний роботодавець може затримувати зарплату, платити не все або взагалі не заплатити. І ви не маєте офіційних підстав вимагати у нього свої зароблені гроші", – попереджає директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

Ескперт поянює, що для працівника така робота матиме правові наслідки:

штрафи;

проблеми в отриманні посвідки на тимчасове проживання;

пильний контроль за перебуванням чи депортація у майбутньому.

Нагадаємо, ми писали, як у Польщі змінилося ставлення до працівників із України. Українців цінують за працьовитість.

Також експерти сказали, чи буде відтік біженців після скасування пільг. Очікується, що зміни не зачеплять працевлаштованих українців.

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