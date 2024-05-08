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Работа в Польше: в каких сферах наибольший дефицит работников

Фото: Работа на производстве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше в марте были открыты 85 тысяч вакансий. Большой дефицит кадров усугубляется оттоком украинцев в другие страны Европы.

Каких работников больше всего не хватает в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на money.pl.

Больше всего вакансий – в сфере логистики и производства

Самая большая потребность на польском рынке труда – в работниках узкой специализации на производстве. В частности, электриков и электромонтеров, механиков, инженеров по автоматизации, сварщиков, слесарей. Также – операторов погрузчиков и рабочих, выполняющих простые повторяющиеся действия.

В сфере логистики наибольшая потребность – в водителях грузовиков.

По словам представителей компаний по трудоустройству, на ситуацию повлиял отток украинских мигрантов, которые выбирают другие европейские страны. Сами поляки из-за инфляции и экономических условий в Польше все больше едут работать в Германию или Нидерланды.

Не помогают работодателям набрать необходимое количество работников даже повышение зарплат с пакетами льгот за рабочее время.

Согласно данным компании Trenkwalder, оператору погрузчика готовы платить до 5873 злотых (57,7 тыс. грн) до вычета налогов.

Фото: Оператору погрузчика платят до 57 тыс. грн (gettyimages.com)

Каких вакансий сейчас много для украинцев

В Европе вакансий становится больше, потому что начинается производственный сезон и в разгар сезонные полевые работы, обращают внимание в миграционной платформе EWL.

"Работа для украинцев, где знания языка и навыки не требуются, тоже есть. Это преимущественно вакансии в Восточной Европе", – рассказала руководитель международной рекрутации платформы EWL Маргарита Нестеренко.

В Польше есть вакансии на заводы по производству мясной продукции, в машиностроительной отрасли. Также требуются работники на логистические склады для комплектования заказов. Зарплата – 4-5 тысяч злотых на руки в месяц (39-49 тыс. грн).

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

Также с середины апреля начались сезонные работы на полях. В сельском хозяйстве в первую очередь ищут работников для сбора клубники.

Напомним, мы писали, чем грозит нелегальная работа для украинцев в Польше. В прошлом году выявили около 5 тысяч украинцев на такой работе.

Также эксперты сказали, будет ли отток беженцев после отмены льгот. Ожидается, что изменения не повлияют на трудоустроенных украинцев.

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