Зміни для українців у Польщі: чи буде відтік біженців після скасування пільг

У Польщі готуються переглянути програму допомоги українцям у зв'язку із війною. Серед запропонованих змін, які можуть набути чинності з липня – скасування частини виплат.

Які будуть нові умови для українців та які пільги збережуться, РБК-Україна розповідає з посиланням на naszwybir.pl .

Які пільги залишаться після змін до закону

Легальне перебування українських біженців у Польщі на даний момент продовжено до 30 червня 2024 року. За змінами, які пропонується внести до спецзакону про допомогу українцям, термін тимчасового захисту можуть продовжити до 30 вересня 2025 року. Після розгляду законопроекту у Сеймі зміни можуть набути чинності з 1 липня 2024 року.

Передбачається продовження низки попередніх механізмів допомоги українським біженцям до 30 вересня 2025 року:

термін легального перебування на території Польщі для людей із статусом PESEL UKR;

тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України;

термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;

продовження доступу до соціальних програм, наприклад, програми "Родина 800+";

доступ до ринку праці для українців;

продовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.

Фото: Українці у Польщі (unsplash.com)

Які виплати уряд пропонує скасувати

У новому варіанті закону пропонується скасувати окремі програми соціальної допомоги для українських біженців:

скасування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих (2945 грн);

зміна системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування із виплат за програмою "800+";

скасування програми "40+" для власників житла, що безплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України.

"Найбільше занепокоєння у нас викликає ідея ліквідації програми "40+". Урядовці не до кінця розуміють масштаби використання програми "40+" неурядовими організаціями. З’ясувалося, чи не кожен другий дім біженця, якими опікуються громадські організації, фінансувався саме так. Обіцяють, що їх передадуть в управління воєводам, але який це буде мати вигляд, ніхто не знає", – зазначає представник відділу моніторингу і адвокації Українського дому Олександр Пестриков.

Чи зросте відтік українців із Польщі через майбутні зміни

Скасування виплат у 40 злотих на день за житло матиме вплив на українських біженців, які не можуть працювати з різних причин та живуть в центрах біженців, звертає увагу в коментарі РБК-Україна директор міжнародної рекрутації міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

"Це може спонукати біженців до переїзду до інших країн, де ще надають безкоштовне житло для українців і соціальні пільги. Наприклад, до Німеччини. Але наразі важко спрогнозувати відсоток відтоку", – каже есперт.

Фото: Робота у Польщі (gettyimages.com)

У компанії звертають увагу, що за словами заступника державного секретаря Міністерства внутрішньої політики та адміністрації Польщі Мацея Дущика, у центрах для біженців на сьогоднішній день проживають 39 937 осіб, це 4,2% від усіх біженців. І для таких людей обіцяють зберегти підтримку.

Запропоновані польським урядом зміни менше впливатимуть на громадян України, які працюють в Польщі – на трудових мігрантів. Вони не стосуються сезонних працівників – тих, хто приїжджають до Польщі на кілька місяців заробити.

"Це незначні зміни для тих, хто вже працює в Польщі та має житло. Ті, хто має роботу і можливості себе утримувати, давно орендували квартири й інтегруються. Наразі з наших спостережень, трудові мігранти не відмовляються від приїздів до Польщі і не звільняються через потенційні зміни. Багато хто з них ще навіть не чув про них", – звертає увагу Марцін Колодзейчик.

За його словами, польські роботодавці й надалі зацікавлені в українських працівниках, зважаючи на дефіцит кадрів і низький рівень безробіття в країні.