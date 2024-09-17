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Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати

Фото: Робота за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах. У деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.

Де у Польщі найнижчі зарплати, РБК-Україна розповідає з посиланням на polskieradio24.pl.

Які середні зарплати у регіонах Польщі

Головне управління статистики Польщі (GUS) опублікувало дані про зарплати у першому півріччі 2024 року. За наведеною статистикою, найменше працедавці платять у таких регіонах Польщі:

  • Вармінсько-Мазурському воєводстві (на 17,3% менше від середнього по країні);
  • Підкарпатському воєводстві (на 15,6% менше);
  • Підляському воєводстві (на 15,3% нижче середнього);
  • Люблінському та Свентокшиському (на 15,2% менше).

Вище середнього оплата праці у Мазовецькому воєводстві – (115,4%). Проте на такі показники впливають зарплати у Варшаві, що завищують середні цифри по воєводству.

Середня заробітна плата в секторі підприємств становила 8122,78 злотих. У воєводствах наприкінці першого півріччя 2024 року були такі середні зарплати у цьому секторі:

  • Нижньосілезьке – 8530 злотих;
  • Куявсько-Поморське воєводство – 7108 злотих;
  • Любельське – 6880 злотих;
  • Любуське – 7202 злотих;
  • Лодзинське – 7540 злотих;
  • Малопольське – 8518 злотих;
  • Мазовецьке воєводство – 9372 злотих;
  • Опольське воєводство – 7452 злотих;
  • Підкарпатське – 6853 5 злотих;
  • Підляське – 6854 злотих;
  • Поморське воєводство – 8221 злотих;
  • Сілезьке – 8178 злотих;
  • Свентокшиське – 6885,4 злотих;
  • Вармінсько-Мазурське – 6714,94 злотих;
  • Великопольське – 7345,91 злотих;
  • Західнопоморське воєводство – 7480,21 злотих;

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

Де найшвидше зростають зарплати

У середньому в Польщі оплата праці зросла на 11,7%. У деяких регіонах заробітна плата стрімко збільшилася:

  • Сілезькому воєводстві - на 10,6%;
  • Куявсько-Поморському – на 10,8%;
  • Поморському – на 10,7%;
  • Мазовецькому – на 11,1%;
  • Вармінсько-Мазурському – на 13,5%;
  • Лодзінському – 13,8%;
  • Свєнтокшиському воєводстві - 15,6%.
  • Підкарпатському - на 15,7%.

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