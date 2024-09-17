Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати

Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах. У деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.
Де у Польщі найнижчі зарплати, РБК-Україна розповідає з посиланням на polskieradio24.pl.
Головне управління статистики Польщі (GUS) опублікувало дані про зарплати у першому півріччі 2024 року. За наведеною статистикою, найменше працедавці платять у таких регіонах Польщі:
Вище середнього оплата праці у Мазовецькому воєводстві – (115,4%). Проте на такі показники впливають зарплати у Варшаві, що завищують середні цифри по воєводству.
Середня заробітна плата в секторі підприємств становила 8122,78 злотих. У воєводствах наприкінці першого півріччя 2024 року були такі середні зарплати у цьому секторі:
Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)
У середньому в Польщі оплата праці зросла на 11,7%. У деяких регіонах заробітна плата стрімко збільшилася:
Нагадаємо, ми писали, на які вакансії шукають українців у Польщі і скільки готові платити.
Також ми розповідали, на яку роботу у Польщі найбільше шукають працівників. Роботодавцям все складніше знайти робітників на сезонні роботи.
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