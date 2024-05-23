Кадровий голод. На яку роботу у Польщі найбільше шукають працівників

Кадровий голод відчутний також у багатьох галузях на ринку праці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

Середня зарплата у Польщі, за даними Головного статистичного управління, у першому кварталі 2024 року складає 8147,38 злотих (82,4 тис. грн). Порівняно з минулим роком зарплати зросли на 14,4%.

Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис грн), але вже другий рік країна відчуває кадровий голод. Зазвичай на сезонні роботи влітку приїжджають українців, але тепер вони обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків, зазначають фахівці платформи EWL.

"На сезонних роботах нині можна заробити до 9 тисяч злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному, її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", - розповідає директорка рекрутації платформи EWL Мар’яна Семенюк.

За її словами, це може бути також сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу. З огляду на наближення сезону розпродажів, кількість вакансій в сфері логістики значно збільшується.

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

Крім цього, польські роботодавці пропонують роботу на виробництві, в автомобільній галузі та сфері послуг, де також у літній сезон кількість вакансій росте. Фактично в кожній з цих галузей стикаються з дефіцитом кадрів.

Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату у 6 тис. злотих (60,6 тис. грн).

Дефіцит працівників транспортної галузі теж вагомий – за ​​різними оцінками, не вистачає від 150 до 300 тисяч водіїв.

"Польща вже другий рік поспіль відчуває такий серйозний кадровий голод у літній сезон. Це пов’язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше", - пояснює експерт.

Станом на березень 2024 року у Польщі було понад 50 тисяч вакансій. У 27 професіях відчутний кадровий дефіцит. Є галузі, де щороку не вистачає працівників: у торгівлі, промисловості, охороні здоров'я, соціальній допомозі. У 2024 році також відчутна нестача кадрів у силових структурах та вчителів.