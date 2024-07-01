Робота в Польщі: на які вакансії шукають українців і скільки готові платити

У Польщі перебуває понад 950 тисяч біженців з України. Значна частина з них уже влаштувалась на роботу, дехто - досі у пошуках вакансій.

РБК-Україна розпитало директорку рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яну Семенюк про те, яку роботу пропонують українцям у Польщі та скільки готові платити.

Яка ситуація із працевлаштуванням українців у Польщі

"Польща зараз відчуває дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки. Триває високий сезон виробництва і сільськогосподарських робіт, вакансій багато, але роботодавці стикаються з тим, що складно знайти людей", - каже Семенюк.

Однією з причин цього є те, що українці, які зазвичай приїжджають в Польщу, аби заробити, зараз вибирають західні країни Європи через вищі зарплати. Крім того, українські чоловіки не можуть виїжджати за кордон на роботу.

"Особливо гостро відчувають дефіцит кадрів - агросектор і будівельна сфера, оскільки часто таку роботу виконують в Польщі українці. Польські фермери скаржаться, що цьогоріч мають потребу у сезонних працівниках на 20% вищу, ніж торік, але людей на роботу знайти надзвичайно складно", - говорить експерт.

За словами Семенюк, у розпал сезонних робіт для українців в Польщі є широкий вибір вакансій. Роботу знайти достатньо легко усім, хто хоче працювати.

Яку роботу пропонують українцям

"Найбільше роботи на різного роду логістичних складах, оскільки почався сезон розпродажів. Крім того, ринок логістики у Польщі за останні 20 років зріс у 20 разів і продовжує розвиватися, тому вакансії на складах і в e-commerce є протягом усього року. Це в основному робота з комплектації різних товарів, пакування одягу, посилок тощо", - розповідає експерт.

Також багато вакансій на виробництві - підприємствах харчової і переробної промисловості. Наприклад, виробництво консервів, переробки риби і морепродуктів. Також є робота у машинобудівній галузі.

У літній сезон збільшується кількість вакансій у сфері послуг та готельному бізнесі. Для роботи в ресторанах і кафе потрібно знати польську мову на комунікативному рівні.

Багато вакансій для українців на підприємствах харчової і переробної промисловості (фото: Getty Images)

"Українці, які добре говорять польською, можуть розраховувати на висококваліфіковану роботу. У Польщі розповсюджені ситуації, коли ще до повномасштабного вторгнення українці приїжджали працювати на заводах чи на складах, де вони отримували досвід і опановували мову. Через певний час вони отримували підвищення до керівника або координатора, а потім переходили у компанії на посади відповідно до своєї української освіти. Така можливість існує і зараз", - каже Семенюк.

За її словами, є випадки коли власниці бізнесу в Україні після приїзду до Польщі розпочали свою кар’єру з простої фізичної роботи на підприємствах чи складах, а зараз вже відкрили свій бізнес.

Скільки платять українським робітникам

"Найчастіше українцям пропонують просту фізичну роботу, де не обов’язково знати польську мову. За неї платять в середньому 6-7 тис. злотих брутто (60,1-70,2 тис грн). Але зараз за рахунок додаткових годин та премій зарплата на деяких вакансіях може сягати 8-9 тис. злотих брутто (80,2 - 90,2 тис)", - зазначає Семенюк.

З 1 липня у Польщі підвищують мінімальні ставки. Це означає, що зарплата в середньому може збільшитися на 300 злотих брутто (3 тис. грн).