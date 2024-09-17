Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты

Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует учитывать средние зарплаты в регионах. В некоторых воеводствах работодатели платят ощутимо меньше среднего по стране.
Где в Польше самые низкие зарплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на polskieradio24.pl.
Главное управление статистики Польши (GUS) опубликовало данные о зарплатах в первом полугодии 2024 года. По приведенной статистике, меньше всего работодатели платят в таких регионах Польши:
Высше среднего оплата труда в Мазовецком воеводстве – (115,4%). Однако на такие показатели влияют зарплаты в Варшаве, завышающие средние цифры по воеводству.
Средняя заработная плата в секторе предприятий составила 8122,78 злотых. В воеводствах в конце первого полугодия 2024 года были такие средние зарплаты в этом секторе:
Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)
В среднем в Польше оплата труда возросла на 11,7%. В некоторых регионах заработная плата стремительно увеличилась:
Напомним, мы писали, на какие вакансии ищут украинцев в Польше и сколько готовы платить.
Также мы рассказывали, на какую работу в Польше больше ищут работников. Работодателям все труднее отыскать рабочих на сезонные работы.
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