Работа под угрозой: какие специальности в Украине могут исчезнуть до 2030 года

Мировая экономика стремительно меняется, и технологии постепенно вытесняют ряд профессий. В Украине к 2030 году под угрозой исчезновения могут оказаться специальности, которые предусматривают выполнение рутинных задач.

Об этом РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ).

Кто в группе риска

По данным ведомства, больше всего могут пострадать рабочие, которые выполняют однотипные операции. Речь идет, в частности, о:

продавцах, кассирах и контролерах - их заменяют автоматизированные системы самообслуживания, онлайн-банкинг и банкоматы;

- их заменяют автоматизированные системы самообслуживания, онлайн-банкинг и банкоматы; операторах call-центров - значительную часть запросов клиентов уже обрабатывают чат-боты с искусственным интеллектом;

- значительную часть запросов клиентов уже обрабатывают чат-боты с искусственным интеллектом; операторов ввода данных, секретарей и административных ассистентов - из-за автоматизации документооборота и специализированного ПО потребность в таких должностях уменьшается;

- из-за автоматизации документооборота и специализированного ПО потребность в таких должностях уменьшается; почтовых служащих, почтальонов и операторов почтовых служб - их вытесняют электронная почта и автоматизированные сервисы доставки;

- их вытесняют электронная почта и автоматизированные сервисы доставки; библиотекарей - из-за диджитализации и доступности электронных ресурсов.

Почему это происходит

Основной причиной исчезновения ряда профессий в ГСЗ называют стремительное развитие технологий и автоматизацию процессов. Вместо физического присутствия человека все чаще используют программное обеспечение или роботизированные решения, что позволяет сократить расходы работодателей.

В службе отмечают, что параллельно с этим появляются и новые специальности, связанные с цифровыми технологиями, анализом данных, робототехникой, кибербезопасностью и искусственным интеллектом.