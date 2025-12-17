В Україні розширили перелік безкоштовних послуг для ветеранів: що зміниться з 2026 року

З січня 2026 року в Україні запровадять нові медичні послуги для ветеранів і ветеранок, зокрема довготривалий медичний догляд та корекцію рубцевих змін шкіри після травм і опіків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко .

За її словами, держава формує систему медичних послуг, орієнтованих на реальні потреби захисників і захисниць. Одним із ключових напрямів залишається безоплатне стоматологічне лікування та протезування зубів.

Безкоштовна стоматологія для ветеранів

Як зазначила Свириденко, у 2025 році послугами безоплатного лікування і протезування зубів уже скористалися майже 94 тисячі ветеранів. Програма охоплює повний спектр стоматологічної допомоги - від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування.

Послуга доступна незалежно від місця проживання чи реєстрації у понад 500 медичних закладах по всій країні, які мають договір із Національною службою здоров’я України.

Які медичні послуги для ветеранів уже діють

Уряд також продовжує розвиток інших ветеранських програм, серед яких:

розширені послуги первинної медичної допомоги;

психологічна підтримка;

реабілітація за кордоном;

офтальмологічна допомога.

Нові ініціативи з 2026 року

Із нового року до цього переліку додадуть:

довготривалий медичний догляд;

послуги з корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків.

Більше інформації про доступні програми та можливості для ветеранів і їхніх родин можна знайти на платформі "Ветеран.Про".