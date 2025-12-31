Работа, обучение и гранты на бизнес: как государство меняет систему поддержки ветеранов

Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни становится одним из ключевых вызовов для государства. За последние годы существенно усилилась система поддержки: обращений от ветеранов стало втрое больше, а трудоустройств - вчетверо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook .

Рост обращений ветеранов

Как сообщают в ГСЗ, если за 11 месяцев 2023 года в службу обратилось 5,5 тыс. ветеранов, то в 2024 году - уже 14,4 тыс., а за 11 месяцев 2025-го - 17 тыс.

"Сегодня мы видим четкую тенденцию: ветераны активнее ищут работу и пользуются всеми доступными сервисами службы", - отмечают в ведомстве.

Программы поддержки и цифровизация

Для ветеранов доступны электронный кабинет соискателя работы, Единый портал вакансий, индивидуальное сопровождение карьерных советников, гранты на бизнес, профессиональная ориентация и обучение. Также предусмотрена компенсация работодателям за трудоустройство ветеранов с инвалидностью.

Следующим шагом станет создание единого электронного пространства "Горизонт", который оптимизирует и цифровизирует социальные услуги в сфере занятости.

Трудоустройство растет

За 11 месяцев 2023 года трудоустроено около 1 тыс. ветеранов, в 2024-м - 3 тыс., а в 2025-м - почти 4 тыс.

"Программы компенсации работодателям расходов на обустройство рабочих мест людей с инвалидностью раньше просто не существовали. В этом году мы упростили трудоустройство 408 ветеранов", - добавляют в ГСЗ.

Ваучеры и гранты на бизнес

Количество выданных ваучеров на обучение увеличилось с 99 в 2023 году до 869 в 2025-м. Профориентация охватила 11,5 тыс. человек.

Наибольший спрос - на гранты для собственного дела: если в 2023 году их получили 114 ветеранов, в 2024-м - 485, а в этом году уже 793.

Поддержка будет расти

ГСЗ подчеркивает, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы возвращение ветеранов в гражданские профессии было максимально простым и человекоориентированным, а количество и качество сервисов постоянно росло.