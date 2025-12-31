ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работа, обучение и гранты на бизнес: как государство меняет систему поддержки ветеранов

Среда 31 декабря 2025 08:00
UA EN RU
Работа, обучение и гранты на бизнес: как государство меняет систему поддержки ветеранов Как государство поддерживает ветеранов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни становится одним из ключевых вызовов для государства. За последние годы существенно усилилась система поддержки: обращений от ветеранов стало втрое больше, а трудоустройств - вчетверо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.

Рост обращений ветеранов

Как сообщают в ГСЗ, если за 11 месяцев 2023 года в службу обратилось 5,5 тыс. ветеранов, то в 2024 году - уже 14,4 тыс., а за 11 месяцев 2025-го - 17 тыс.

"Сегодня мы видим четкую тенденцию: ветераны активнее ищут работу и пользуются всеми доступными сервисами службы", - отмечают в ведомстве.

Программы поддержки и цифровизация

Для ветеранов доступны электронный кабинет соискателя работы, Единый портал вакансий, индивидуальное сопровождение карьерных советников, гранты на бизнес, профессиональная ориентация и обучение. Также предусмотрена компенсация работодателям за трудоустройство ветеранов с инвалидностью.

Следующим шагом станет создание единого электронного пространства "Горизонт", который оптимизирует и цифровизирует социальные услуги в сфере занятости.

Трудоустройство растет

За 11 месяцев 2023 года трудоустроено около 1 тыс. ветеранов, в 2024-м - 3 тыс., а в 2025-м - почти 4 тыс.

"Программы компенсации работодателям расходов на обустройство рабочих мест людей с инвалидностью раньше просто не существовали. В этом году мы упростили трудоустройство 408 ветеранов", - добавляют в ГСЗ.

Ваучеры и гранты на бизнес

Количество выданных ваучеров на обучение увеличилось с 99 в 2023 году до 869 в 2025-м. Профориентация охватила 11,5 тыс. человек.

Наибольший спрос - на гранты для собственного дела: если в 2023 году их получили 114 ветеранов, в 2024-м - 485, а в этом году уже 793.

Поддержка будет расти

ГСЗ подчеркивает, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы возвращение ветеранов в гражданские профессии было максимально простым и человекоориентированным, а количество и качество сервисов постоянно росло.

Читайте также о том, что недавно в "Дії" добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок. Речь идет о компенсации автогражданки - возврате средств за страхование авто онлайн.

Ранее мы писали о том, что с января 2026 года в Украине введут новые медицинские услуги для ветеранов и ветеранок, в частности долговременный медицинский уход и коррекцию рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Ветеран Работа в Украине
Новости
Адвоката Коломойского арестовали по делу о взятке, - источники
Адвоката Коломойского арестовали по делу о взятке, - источники
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем