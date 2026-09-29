Робота в декреті: названо найзатребуваніші професії та де зарплати до 37 тисяч гривень

В Україні зростає кількість вакансій, доступних для кандидатів, які перебувають у декретній відпустці. У серпні 2026 року таких пропозицій стало приблизно на 10% більше, ніж рік тому.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Найбільше за рік зросла кількість вакансій для копірайтерів - майже у 5 разів. Медіанна зарплата на цій посаді у серпні становила 22 тис. гривень.
Далі йдуть комплектувальники - кількість таких пропозицій зросла більш ніж утричі. Медіанна зарплата становила 27 тис. гривень.
Також роботодавці частіше пропонували роботу кандидатам у декреті на таких посадах:
Помітно побільшало пропозицій і в роздрібній торгівлі, продажах та закупівлях:
Серед інших професій, де кількість таких вакансій помітно зросла, - прибиральниця на 32%, кухар на 32%, контент-менеджер на 31% та покоївка на 17%.
Разом зі збільшенням кількості вакансій для кандидатів у декреті зросли й медіанні зарплати за окремими професіями.
Найбільше підвищення за рік зафіксували для мерчендайзерів - майже у 4 рази, до 17 тис. гривень.
Також суттєво зросли медіанні зарплати:
Для більшості інших вакансій зростання медіанних зарплат становило від 10% до 30% порівняно із серпнем 2025 року.
В OLX Робота зазначають, що роботодавці поступово розширюють коло кандидатів через дефіцит кадрів. Вакансій для людей у декреті стає більше у різних сферах, зокрема в логістиці, роздрібній торгівлі та будівництві.
Раніше РБК-Україна писало, що 78% роботодавців в Україні відчувають нестачу кадрів, а пошук працівників на окремі вакансії може тривати кілька місяців. Водночас для більшості кандидатів ключовими залишаються зарплата, зручний графік та близькість роботи до дому.
Також ми розповідали, що неофіційне працевлаштування позбавляє працівника частини соціальних гарантій та може негативно вплинути на майбутню пенсію. Водночас факт роботи без трудового договору можна довести в суді, після чого роботодавця можуть зобов'язати оформити трудові відносини та виплатити належні кошти.