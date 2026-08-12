Бонуси від компаній не працюють: яку роботу шукають українці у 2026 році

Знайти працівника стає дедалі складніше, а втримати його - ще складніше. Бізнес додає нові бонуси, навчає людей і пропонує гнучкі умови, але для самих працівників головним залишається зовсім інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Головне: Кадрова криза загострюється: 78% роботодавців уже відчувають брак працівників, а 67% очікують погіршення ситуації наступного року.

78% роботодавців уже відчувають брак працівників, а 67% очікують погіршення ситуації наступного року. Спроби бізнесу заманити кадри: 30,5% компаній розширюють бонуси. Найпопулярнішими інструментами стали безкоштовне перенавчання, можливість працювати дистанційно, обіди, трансфер та наявність укриття.

30,5% компаній розширюють бонуси. Найпопулярнішими інструментами стали безкоштовне перенавчання, можливість працювати дистанційно, обіди, трансфер та наявність укриття. Розрив у пріоритетах: Додаткові бонуси не перекривають базових потреб кандидатів. Для 90% шукачів вирішальним фактором залишається розмір зарплати, далі йдуть близькість до дому та гнучкий графік.

Додаткові бонуси не перекривають базових потреб кандидатів. Для 90% шукачів вирішальним фактором залишається розмір зарплати, далі йдуть близькість до дому та гнучкий графік. Проблема із зарплатами: Попри розширення бонусних пакетів, 51% працівників заявили, що їм не підвищували зарплату, а 40% опитаних взагалі не мають жодних пільг чи додаткових переваг від роботодавця.

Попри розширення бонусних пакетів, 51% працівників заявили, що їм не підвищували зарплату, а 40% опитаних взагалі не мають жодних пільг чи додаткових переваг від роботодавця. Тінізація працевлаштування: Офіційно на повну зарплату працевлаштовують лише 54% роботодавців.

Кадрів бракує дедалі більше

78% опитаних роботодавців уже відчувають кадрову кризу. Найскладніша ситуація - у виробництві, оптовій торгівлі, будівництві та сфері послуг.

67% роботодавців очікують, що наступного року ситуація погіршиться. За рік цей показник зріс у 1,7 раза.

Закриття дефіцитних вакансій у середньому займає від одного до трьох місяців.

Які бонуси пропонують роботодавці

30,5% опитаних роботодавців уже збільшують мотиваційні пакети для кандидатів.

Найчастіше бізнес пропонує:

безкоштовне навчання та перенавчання - 70%;

можливість працювати віддалено - 33%;

безкоштовні обіди - 31%;

трансфер для працівників - 31%;

укриття - 28%;

медичне страхування - 21%;

житло - 18%.

Ще 6,1% роботодавців формують кадровий резерв, перерозподіляють навантаження або самі виходять на зміни.

Водночас із зарплатами ситуація скромніша: 30% роботодавців повідомили про підвищення виплат на 11-20%, тоді як у 51% опитаних працівників зарплату не підвищували.

"Кадрова криза змушує бізнес переглядати підходи до найму та утримання працівників. Ми бачимо, що компанії намагаються адаптуватися за рахунок внутрішніх ресурсів і розвитку персоналу - саме тому безкоштовне перенавчання стало інструментом №1 для більшості роботодавців", - зазначила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

Чого хочуть кандидати

54% опитаних кандидатів не працюють, але активно шукають роботу. Ще 39% працевлаштовані, однак розглядають зміну роботи.

Для кандидатів найважливішими факторами залишаються:

зарплата - 90%;

близькість до дому - 67,3%;

гнучкий графік - 61,1%;

офіційне працевлаштування - 28%;

можливість працювати віддалено - 16%;

бронювання - 8%;

репутація компанії - 8%.

Понад половина опитаних шукає роботу, пов'язану з фізичною працею - касира, кухаря, водія, будівельника тощо. Ще 30% цікавляться вакансіями спеціалістів середньої ланки.

40% працівників не мають бонусів

Попри те, що роботодавці розширюють мотиваційні пакети, 40% працевлаштованих опитаних заявили, що не мають жодних додаткових переваг на поточному місці роботи.

Серед тих, хто отримує бонуси, найчастіше називали:

медичне страхування - 20%;

укриття - 19%;

безкоштовне навчання або перенавчання - 19%;

дистанційну роботу - 13,3%;

трансфер - 12,3%;

безкоштовні обіди - 8,7%;

житло або компенсацію за проживання - 8,7%.

"Наразі ми бачимо чітку розбіжність у пріоритетах: бізнес активно інвестує у навчання та логістичні бонуси, тоді як для пошукачів базовими критеріями залишаються пряма фінансова вигода, розташування та графік", - зазначила Абдулліна.

Як українців оформлюють на роботу

54% опитаних роботодавців офіційно працевлаштовують людей на повну зарплату. Водночас 21% працюють із людьми без договору - за рік цей показник зріс на 6%.

Ще 20,4% роботодавців співпрацюють із ФОП, 13,6% - за цивільно-правовими угодами, а майже 15% офіційно оформлюють працівників на мінімальну зарплату з додатковою виплатою різниці готівкою.

Для 57% кандидатів офіційне працевлаштування є важливим. Водночас 55% готові працювати неофіційно.

Таким чином, бізнес уже змінює підходи до найму через дефіцит кадрів, але поки не завжди пропонує саме те, чого найбільше хочуть працівники. Для кандидатів базовими залишаються зарплата, зручний графік і близькість роботи до дому.