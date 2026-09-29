Работа в декрете: названы самые востребованные профессии и где зарплаты до 37 тысяч гривен

В Украине увеличивается количество вакансий, доступных для кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе 2026 года таких предложений стало примерно на 10% больше, чем годом ранее.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Больше всего за год выросло количество вакансий для копирайтеров - почти в 5 раз. Медианная зарплата на этой должности в августе составила 22 тыс. гривен.
Далее следуют комплектовщики - количество таких предложений возросло более чем в три раза. Медианная зарплата составила 27 тыс. гривен.
Также работодатели чаще предлагали работу кандидатам в декрете на таких должностях:
Заметно прибавилось предложений и в розничной торговле, продажах и закупках:
Среди профессий, где количество таких вакансий заметно возросло, - уборщица на 32%, повар на 32%, контент-менеджер на 31% и горничная на 17%.
Вместе с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете выросли и медианные зарплаты по отдельным профессиям.
Наибольшее повышение за год зафиксировали для мерчендайзеров - почти в 4 раза, до 17 тыс. гривен.
Также существенно выросли медианные зарплаты:
Для большинства других вакансий рост медианных зарплат составил от 10% до 30% по сравнению с августом 2025 года.
В OLX Работа отмечают, что работодатели постепенно расширяют круг кандидатов из-за дефицита кадров. Вакансий для людей в декрете становится больше в разных областях, в частности в логистике, розничной торговле и строительстве.
Ранее РБК-Украина писало, что 78% работодателей в Украине испытывают нехватку кадров, а поиск работников на отдельные вакансии может занять несколько месяцев. В то же время, для большинства кандидатов ключевыми остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.
Также мы рассказывали, что неофициальное трудоустройство лишает работника части социальных гарантий и может повлиять на будущую пенсию. В то же время, факт работы без трудового договора можно доказать в суде, после чего работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и выплатить причитающиеся средства.