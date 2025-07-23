Робот врятував пораненого. У ЗСУ показали унікальні кадри евакуації з поля бою

Нові дрони на службі ЗСУ

Українські військові за останні місяці отримали кілька нових безпілотників. Так, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.

Також Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Також ЗСУ отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.

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