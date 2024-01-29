Робочі групи працюють над обміном полоненими, найближчим часом можуть бути результати, - ГУР

"Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", - зазначив Юсов.

Також він зауважив, що ситуація з падінням Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес. За його словами, йдеться про категоричну позицію РФ.

"Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках", - сказав він.

Представник ГУР зауважив, що Україна зацікавлена у тому, щоб з'ясувати оперативні обставини авіакатастрофи Іл-76 та паралельно продовжувати процес повернення додому українських захисників та захисниць, а також цивільних, котрі знаходяться здебільшого у вкрай важких умовах.