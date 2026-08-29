Робітникам готові платити до 50 тисяч: які професії найбільш затребувані

Зарплати у виробничому сегменті в Україні за рік зросли. Найбільше роботодавці підвищили медіанні зарплати у Львівській, Хмельницькій та Закарпатській областях, а на окремих робітничих вакансіях пропонують до 50 тисяч гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на OLX Робота.
Головне:
У липні 2026 року медіанні зарплати у виробничому сегменті зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
Найбільше зростання зафіксували у:
На окремих вакансіях медіанна зарплата вже сягає 50 тисяч гривень.
Найбільше за рік зросла оплата праці пакувальників - на 39%, до 28 500 грн. Машиністам екскаватора пропонували в середньому 50 000 грн (+25%), монтажникам - 43 750 грн (+25%).
Медіанні зарплати на інших виробничих вакансіях у липні 2026 року становили:
Для порівняння, загальна медіанна зарплата на OLX Робота в Україні становила 30 500 грн.
Кількість оголошень у категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" змінювалася залежно від регіону.
Найбільше пропозиція зросла у Київській області - на 24%. Також значне зростання зафіксували у Закарпатській області (+23%) та Львівській (+18%).
Позитивна динаміка була також у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій (+4%) та Миколаївській (+4%) областях.
Водночас у деяких регіонах кількість вакансій скоротилася. Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області - на 53%. У Сумській області кількість оголошень зменшилася на 25%, Полтавській - на 15%, Рівненській та Вінницькій - на 13%.
У самому Києві кількість вакансій за рік скоротилася на 12%.
Кількість відгуків на виробничі вакансії також суттєво різниться залежно від регіону.
Найбільше за рік цей показник зріс у Хмельницькій області - на 44%, Волинській - на 41%, Чернівецькій - на 16%, Закарпатській - на 15% та Івано-Франківській - на 12%.
Водночас у низці областей інтерес пошукачів до таких вакансій зменшився. Найбільше падіння зафіксували у Чернігівській області - на 57%, Запорізькій - на 31% та Сумській - на 28%.
У Києві кількість відгуків на виробничі вакансії скоротилася на 6%, а в Київській області - на 17%.
У розрізі окремих професій ситуація також відрізняється.
Кількість відгуків на одну вакансію електрика за рік зросла на 37%, зварювальника - на 10%, токаря - на 7%.
Водночас на вакансії монтажника відгуків на одне оголошення стало на 10% менше, а швачки та кравця - на 15%.
На посади пакувальника, машиніста екскаватора, маляра, різноробочого та комплектувальника показник суттєво не змінився.
Таким чином, роботодавці у виробничому секторі продовжують підвищувати зарплати, однак зростання оплати не завжди означає збільшення кількості кандидатів. На ситуацію на ринку праці також впливають регіональні умови, безпекова ситуація та потреби місцевого бізнесу.
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