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Работникам готовы платить до 50 тысяч: какие профессии наиболее востребованы

11:09 29.08.2026 Сб
3 мин
За год зарплаты выросли во всех областях, где больше всего?
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке производственных профессий (фото: Freepik)

Зарплаты в производственном сегменте Украины за год выросли. Больше всего работодатели повысили медианные зарплаты во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях, а на отдельных рабочих вакансиях предлагают до 50 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.

Главное:

  • Медианные зарплаты на производственные вакансии за год выросли во всех областях Украины, больше всего - во Львовской (+42%), Хмельницкой (+33%) и Закарпатской (+31%).
  • На отдельных должностях платят до 50 000 грн: столько составляет медианная зарплата машиниста экскаватора.
  • Больше всего вакансий в производственной сфере стало в Киевской области (+24%), Закарпатской (+23%) и Львовской (+18%).
  • Наиболее активно спрос поисковиков рос в Хмельницкой (+44%) и Волынской (+41%) областях. В то же время в Черниговской области количество отзывов упало на 57%.

Какие зарплаты предлагают работникам

В июле 2026 года медианные зарплаты в производственном сегменте выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наибольший рост зафиксировали в:

  • Львовской области - +42%;
  • Хмельницкой области - +33%;
  • Закарпатской области - +31%;
  • Киевской области - +18%;
  • Киеве - +23%.

На отдельных вакансиях медианная зарплата уже достигает 50 тысяч гривен.

Больше всего за год выросла оплата труда упаковщиков - на 39%, до 28 500 грн. Машинистам экскаватора предлагали в среднем 50 000 грн (+25%), монтажникам - 43 750 грн (+25%).

Читайте также: Зарплаты в агросекторе выросли на 48%: сколько платят комбайнерам и сезонным рабочим

Медианные зарплаты на других производственных вакансиях в июле 2026 года составляли:

  • сварщик - 40 000 грн (+14%);
  • электрик - 34 250 грн (+14%);
  • конструктор, маляр - 35 000 грн (+17%);
  • токарь - 31 500 грн (+5%);
  • комплектовщик - 30 000 грн (+9%);
  • разнорабочий - 27 500 грн (+10%);
  • швея, портной - 27 000 грн (+20%).

Для сравнения, общая медианская зарплата на OLX Работа в Украине составляла 30 500 грн.

Где работодатели больше всего ищут работников

Количество объявлений в категории "Производство / рабочие специальности" изменялось в зависимости от региона.

Больше всего предложение выросло в Киевской области - на 24%. Также значительный рост зафиксировали в Закарпатской области (+23%) и Львовской (+18%).

Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой (+4%) и Николаевской (+4%) областях.

В то же время в некоторых регионах количество вакансий сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области - на 53%. В Сумской области количество объявлений уменьшилось на 25%, Полтавской - на 15%, Ровенской и Винницкой - на 13%.

В самом Киеве количество вакансий за год сократилось на 12% .

Где растет спрос среди поисковиков

Количество отзывов на производственные вакансии также существенно отличается в зависимости от региона.

Больше всего за год этот показатель вырос в Хмельницкой области - на 44%, Волынской - на 41%, Черновицкой - на 16%, Закарпатской - на 15% и Ивано-Франковской - на 12%.

В то же время в ряде областей интерес соискателей к таким вакансиям уменьшился. Самое большее падение зафиксировали в Черниговской области - на 57%, Запорожской - на 31% и Сумской - на 28%.

В Киеве количество отзывов на производственные вакансии сократилось на 6%, а в Киевской области - на 17%.

На какие профессии растет спрос

В разрезе отдельных профессий ситуация тоже отличается.

Количество отзывов на одну вакансию электрика за год выросло на 37%, сварщика - на 10%, токаря - на 7%.

В то же время на вакансии монтажника отзывов на одно объявление стало на 10% меньше, а швеи и портного - на 15%.

На должности упаковщика, машиниста экскаватора, маляра, разнорабочего и комплектующего показатель существенно не изменился.

Таким образом, работодатели в производственном секторе продолжают повышать зарплаты, однако рост оплаты не всегда означает увеличение числа кандидатов. На ситуацию на рынке труда также влияют региональные условия, ситуация с безопасностью и потребности местного бизнеса.

Читайте также о том, что средняя зарплата в Украине в июне 2026 года выросла на 5,9% и составила 32 783 гривны. Однако доход очень отличается в зависимости от региона и сферы деятельности.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2026 года зарплаты украинских педагогов вырастут на 20%. После этого молодые учителя смогут зарабатывать до 17,7 тыс. гривен, а опытные - до 28,5 тыс. гривен в месяц. Также в МОН рассматривают возможность поднять зарплаты воспитателям в детсадах.

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