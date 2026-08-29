Работникам готовы платить до 50 тысяч: какие профессии наиболее востребованы

Главное: Медианные зарплаты на производственные вакансии за год выросли во всех областях Украины, больше всего - во Львовской (+42%), Хмельницкой (+33%) и Закарпатской (+31%).

за год выросли во всех областях Украины, больше всего - во Львовской (+42%), Хмельницкой (+33%) и Закарпатской (+31%). На отдельных должностях платят до 50 000 грн : столько составляет медианная зарплата машиниста экскаватора.

: столько составляет медианная зарплата машиниста экскаватора. Больше всего вакансий в производственной сфере стало в Киевской области (+24%), Закарпатской (+23%) и Львовской (+18%).

(+24%), Закарпатской (+23%) и Львовской (+18%). Наиболее активно спрос поисковиков рос в Хмельницкой (+44%) и Волынской (+41%) областях. В то же время в Черниговской области количество отзывов упало на 57%.

Какие зарплаты предлагают работникам

В июле 2026 года медианные зарплаты в производственном сегменте выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наибольший рост зафиксировали в:

Львовской области - +42%;

- +42%; Хмельницкой области - +33%;

- +33%; Закарпатской области - +31%;

- +31%; Киевской области - +18%;

- +18%; Киеве - +23%.

На отдельных вакансиях медианная зарплата уже достигает 50 тысяч гривен.

Больше всего за год выросла оплата труда упаковщиков - на 39%, до 28 500 грн. Машинистам экскаватора предлагали в среднем 50 000 грн (+25%), монтажникам - 43 750 грн (+25%).

Медианные зарплаты на других производственных вакансиях в июле 2026 года составляли:

сварщик - 40 000 грн (+14%);

- 40 000 грн (+14%); электрик - 34 250 грн (+14%);

- 34 250 грн (+14%); конструктор, маляр - 35 000 грн (+17%);

- 35 000 грн (+17%); токарь - 31 500 грн (+5%);

- 31 500 грн (+5%); комплектовщик - 30 000 грн (+9%);

- 30 000 грн (+9%); разнорабочий - 27 500 грн (+10%);

- 27 500 грн (+10%); швея, портной - 27 000 грн (+20%).

Для сравнения, общая медианская зарплата на OLX Работа в Украине составляла 30 500 грн.

Где работодатели больше всего ищут работников

Количество объявлений в категории "Производство / рабочие специальности" изменялось в зависимости от региона.

Больше всего предложение выросло в Киевской области - на 24%. Также значительный рост зафиксировали в Закарпатской области (+23%) и Львовской (+18%).

Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой (+4%) и Николаевской (+4%) областях.

В то же время в некоторых регионах количество вакансий сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области - на 53%. В Сумской области количество объявлений уменьшилось на 25%, Полтавской - на 15%, Ровенской и Винницкой - на 13%.

В самом Киеве количество вакансий за год сократилось на 12% .

Где растет спрос среди поисковиков

Количество отзывов на производственные вакансии также существенно отличается в зависимости от региона.

Больше всего за год этот показатель вырос в Хмельницкой области - на 44%, Волынской - на 41%, Черновицкой - на 16%, Закарпатской - на 15% и Ивано-Франковской - на 12%.

В то же время в ряде областей интерес соискателей к таким вакансиям уменьшился. Самое большее падение зафиксировали в Черниговской области - на 57%, Запорожской - на 31% и Сумской - на 28%.

В Киеве количество отзывов на производственные вакансии сократилось на 6%, а в Киевской области - на 17%.

На какие профессии растет спрос

В разрезе отдельных профессий ситуация тоже отличается.

Количество отзывов на одну вакансию электрика за год выросло на 37%, сварщика - на 10%, токаря - на 7%.

В то же время на вакансии монтажника отзывов на одно объявление стало на 10% меньше, а швеи и портного - на 15%.

На должности упаковщика, машиниста экскаватора, маляра, разнорабочего и комплектующего показатель существенно не изменился.

Таким образом, работодатели в производственном секторе продолжают повышать зарплаты, однако рост оплаты не всегда означает увеличение числа кандидатов. На ситуацию на рынке труда также влияют региональные условия, ситуация с безопасностью и потребности местного бизнеса.