Робити "шумний" ремонт можна у певні дні та години: як уникнути скарг сусідів і штрафів

Проведення у квартирах ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, дозволяється українським законодавством у певні дні та години. Інакше сусіди можуть поскаржитись на порушення "режиму тиші".

РБК-Україна розпитало юриста Ігоря Тетерю про те, в яких випадках можуть призначити штраф за "шумний" ремонт і скільки доведеться заплатити.

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Коли робити ремонт заборонено

За словами юриста, законодавством чітко передбачено, що проведення на захищених об'єктах - у тому числі у квартирах - ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, забороняється:

у робочі дні - з 21 години вечора до 8 години ранку

у святкові дні - цілодобово

у неробочі дні - цілодобово

Чому не варто порушувати законодавство

Експерт пояснив, що в цілому слід утримуватись від проведення будь-яких ремонтних робіт у заборонені дні та години. Це допоможе:

уникнути скарг і претензій від сусідів

позбутися ризику виклику сусідами поліції

позбутися ризику накладення штрафу (як покарання)

Що варто зробити перед початком ремонтних робіт

Згідно з інформацією Тетері, перед початком проведення ремонтних робіт (навіть у дозволені дні та години) варто повідомити про це сусідів.

"Бажано письмово - підготувати заздалегідь текст розписки (про те, що сусіди повідомлені, що ви будете робити ремонт у дозволені дні та години певного періоду) і попросити сусідів підписати такі розписки", - пояснив він.

Якщо ж ремонтні роботи вкрай необхідно проводити у заборонені дні (тобто у святкові та неробочі), слід отримати згоду на це сусідів всіх прилеглих квартир.

Бажано зробити це також письмово - отримавши від них відповідні розписки про надання такої згоди.

Який рівень шуму є допустимим під час ремонту

Юрист розповів, що шум, який утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати державних медико-санітарних нормативів впродовж усіх періодів доби.

"Зокрема, у житлових приміщеннях: вдень - до 40 децибелів, вночі - до 30 децибелів", - уточнив він.

Виключеннями з наведених заборон можуть бути випадки, коли:

в результаті виконання ремонту у квартирі (що супроводжується шумом), не відбувається проникнення шуму за межі такої квартири

ремонтні роботи здійснюються задля ліквідації наслідків аварії, інших надзвичайних ситуацій, що відбулися у квартирі тощо

Які штрафи загрожують занадто гучним сусідам

Недотримання вказаних вище порад може мати наслідки у вигляді виклику сусідами поліції та накладення штрафу на правопорушника.

"Наприклад у грудні 2023 року Баришівський районний суд Київської області наклав на громадянина штраф за те, що він повторно впродовж року робив у квартирі ремонт у вихідний день, шум від якого заважав сусідам", - розповів Тетеря.

Варто зазначити, що покарання за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях регламентує стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з нею, штраф для пересічних громадян може становити від 85 до 255 грн (або ж від 255 до 510 грн із конфіскацією "предметів порушення тиші" - у випадку повторного порушення впродовж року).

Тим часом посадовим особам або громадянам, які є суб'єктами господарської діяльності, загрожують більші штрафи: від 255 до 510 грн (якщо порушення виявили вперше) або ж від 850 до 2550 грн із конфіскацією "предметів порушення тиші" (у випадку повторного порушення впродовж року).