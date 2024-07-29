Робити "шумний" ремонт можна у певні дні та години: як уникнути скарг сусідів і штрафів
Проведення у квартирах ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, дозволяється українським законодавством у певні дні та години. Інакше сусіди можуть поскаржитись на порушення "режиму тиші".
РБК-Україна розпитало юриста Ігоря Тетерю про те, в яких випадках можуть призначити штраф за "шумний" ремонт і скільки доведеться заплатити.
Зміст
- Коли робити ремонт заборонено
- Чому не варто порушувати законодавство
- Що варто зробити перед початком ремонтних робіт
- Який рівень шуму є допустимим під час ремонту
- Які штрафи загрожують занадто гучним сусідам
Коли робити ремонт заборонено
За словами юриста, законодавством чітко передбачено, що проведення на захищених об'єктах - у тому числі у квартирах - ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, забороняється:
- у робочі дні - з 21 години вечора до 8 години ранку
- у святкові дні - цілодобово
- у неробочі дні - цілодобово
Чому не варто порушувати законодавство
Експерт пояснив, що в цілому слід утримуватись від проведення будь-яких ремонтних робіт у заборонені дні та години. Це допоможе:
- уникнути скарг і претензій від сусідів
- позбутися ризику виклику сусідами поліції
- позбутися ризику накладення штрафу (як покарання)
Що варто зробити перед початком ремонтних робіт
Згідно з інформацією Тетері, перед початком проведення ремонтних робіт (навіть у дозволені дні та години) варто повідомити про це сусідів.
"Бажано письмово - підготувати заздалегідь текст розписки (про те, що сусіди повідомлені, що ви будете робити ремонт у дозволені дні та години певного періоду) і попросити сусідів підписати такі розписки", - пояснив він.
Якщо ж ремонтні роботи вкрай необхідно проводити у заборонені дні (тобто у святкові та неробочі), слід отримати згоду на це сусідів всіх прилеглих квартир.
Бажано зробити це також письмово - отримавши від них відповідні розписки про надання такої згоди.
Який рівень шуму є допустимим під час ремонту
Юрист розповів, що шум, який утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати державних медико-санітарних нормативів впродовж усіх періодів доби.
"Зокрема, у житлових приміщеннях: вдень - до 40 децибелів, вночі - до 30 децибелів", - уточнив він.
Виключеннями з наведених заборон можуть бути випадки, коли:
- в результаті виконання ремонту у квартирі (що супроводжується шумом), не відбувається проникнення шуму за межі такої квартири
- ремонтні роботи здійснюються задля ліквідації наслідків аварії, інших надзвичайних ситуацій, що відбулися у квартирі тощо
Які штрафи загрожують занадто гучним сусідам
Недотримання вказаних вище порад може мати наслідки у вигляді виклику сусідами поліції та накладення штрафу на правопорушника.
"Наприклад у грудні 2023 року Баришівський районний суд Київської області наклав на громадянина штраф за те, що він повторно впродовж року робив у квартирі ремонт у вихідний день, шум від якого заважав сусідам", - розповів Тетеря.
Варто зазначити, що покарання за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях регламентує стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Згідно з нею, штраф для пересічних громадян може становити від 85 до 255 грн (або ж від 255 до 510 грн із конфіскацією "предметів порушення тиші" - у випадку повторного порушення впродовж року).
Тим часом посадовим особам або громадянам, які є суб'єктами господарської діяльності, загрожують більші штрафи: від 255 до 510 грн (якщо порушення виявили вперше) або ж від 850 до 2550 грн із конфіскацією "предметів порушення тиші" (у випадку повторного порушення впродовж року).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які штрафи загрожують занадто гучним українцям за "балаган" і музику під вікнами будинків.
Читайте також, що відомо про покарання за занадто гучні генератори під час відключень електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.