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Делать "шумный" ремонт можно в определенные дни и часы: как избежать жалоб соседей и штрафов

Понедельник 29 июля 2024 19:15
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Делать "шумный" ремонт можно в определенные дни и часы: как избежать жалоб соседей и штрафов О слишком громких ремонтных работах соседей лучше предупредить (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Проведение в квартирах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, разрешается украинским законодательством в определенные дни и часы. В противном случае соседи могут пожаловаться на нарушение "режима тишины".

РБК-Украина расспросило юриста Игоря Тетерю о том, в каких случаях могут назначить штраф за "шумный" ремонт и сколько придется заплатить.

Содержание

Когда делать ремонт запрещено

По словам юриста, законодательством четко предусмотрено, что проведение на защищенных объектах - в том числе в квартирах - ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается:

  • в рабочие дни - с 21 часа вечера до 8 часов утра
  • в праздничные дни - круглосуточно
  • в нерабочие дни - круглосуточно

Почему не стоит нарушать законодательство

Эксперт объяснил, что в целом следует воздерживаться от проведения каких-либо ремонтных работ в запрещенные дни и часы. Это поможет:

  • избежать жалоб и претензий от соседей
  • избавиться от риска вызова соседями полиции
  • избавиться от риска наложения штрафа (как наказания)

Что следует сделать перед началом ремонтных работ

Согласно информации Тетери, перед началом проведения ремонтных работ (даже в разрешенные дни и часы) следует сообщить об этом соседям.

"Желательно в письменном виде - подготовить заранее текст расписки (о том, что соседи осведомлены, что вы будете делать ремонт в разрешенные дни и часы определенного периода) и попросить соседей подписать такие расписки", - пояснил он.

Если ремонтные работы крайне необходимо проводить в запрещенные дни (то есть в праздничные и нерабочие), следует получить согласие на это соседей всех прилегающих квартир.

Желательно сделать это также в письменном виде - получив от них соответствующие расписки о предоставлении такого согласия.

Какой уровень шума допустим во время ремонта

Юрист рассказал, что шум, создаваемый во время проведения строительных работ, не должен превышать государственных медико-санитарных нормативов на протяжении всех периодов суток.

"В частности, в жилых помещениях: днем - до 40 децибелов, ночью - до 30 децибелов", - уточнил он.

Исключениями из приведенных запретов могут быть случаи, когда:

  • в результате выполнения ремонта в квартире (сопровождаемого шумом), не происходит проникновения шума за пределы такой квартиры
  • ремонтные работы осуществляются для ликвидации последствий аварии, других чрезвычайных ситуаций, которые произошли в квартире и т.д.

Какие штрафы угрожают слишком громким соседям

Несоблюдение указанных выше советов может привести к вызову соседями полиции и наложению штрафа на правонарушителя.

"Например, в декабре 2023 года Барышевский районный суд Киевской области наложил на гражданина штраф за то, что он повторно в течение года делал в квартире ремонт в выходной день, шум от которого мешал соседям", - рассказал Тетеря.

Следует отметить, что наказание за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах регламентирует статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно ей, штраф для рядовых граждан может составлять от 85 до 255 грн (или от 255 до 510 грн с конфискацией "предметов нарушения тишины" - в случае повторного нарушения в течение года).

Между тем должностным лицам или гражданам, являющимся субъектами хозяйственной деятельности, грозят большие штрафы: от 255 до 510 грн (если нарушения обнаружили впервые) или от 850 до 2550 грн с конфискацией "предметов нарушения тишины" (в случае повторного нарушения в течение года).

Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы угрожают слишком громким украинцам за "балаган" и музыку под окнами домов.

Читайте также, что известно о наказании за слишком громкие генераторы при отключении электроэнергии.

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