Делать "шумный" ремонт можно в определенные дни и часы: как избежать жалоб соседей и штрафов

Проведение в квартирах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, разрешается украинским законодательством в определенные дни и часы. В противном случае соседи могут пожаловаться на нарушение "режима тишины".

РБК-Украина расспросило юриста Игоря Тетерю о том, в каких случаях могут назначить штраф за "шумный" ремонт и сколько придется заплатить.

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Когда делать ремонт запрещено

По словам юриста, законодательством четко предусмотрено, что проведение на защищенных объектах - в том числе в квартирах - ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается:

в рабочие дни - с 21 часа вечера до 8 часов утра

в праздничные дни - круглосуточно

в нерабочие дни - круглосуточно

Почему не стоит нарушать законодательство

Эксперт объяснил, что в целом следует воздерживаться от проведения каких-либо ремонтных работ в запрещенные дни и часы. Это поможет:

избежать жалоб и претензий от соседей

избавиться от риска вызова соседями полиции

избавиться от риска наложения штрафа (как наказания)

Что следует сделать перед началом ремонтных работ

Согласно информации Тетери, перед началом проведения ремонтных работ (даже в разрешенные дни и часы) следует сообщить об этом соседям.

"Желательно в письменном виде - подготовить заранее текст расписки (о том, что соседи осведомлены, что вы будете делать ремонт в разрешенные дни и часы определенного периода) и попросить соседей подписать такие расписки", - пояснил он.

Если ремонтные работы крайне необходимо проводить в запрещенные дни (то есть в праздничные и нерабочие), следует получить согласие на это соседей всех прилегающих квартир.

Желательно сделать это также в письменном виде - получив от них соответствующие расписки о предоставлении такого согласия.

Какой уровень шума допустим во время ремонта

Юрист рассказал, что шум, создаваемый во время проведения строительных работ, не должен превышать государственных медико-санитарных нормативов на протяжении всех периодов суток.

"В частности, в жилых помещениях: днем - до 40 децибелов, ночью - до 30 децибелов", - уточнил он.

Исключениями из приведенных запретов могут быть случаи, когда:

в результате выполнения ремонта в квартире (сопровождаемого шумом), не происходит проникновения шума за пределы такой квартиры

ремонтные работы осуществляются для ликвидации последствий аварии, других чрезвычайных ситуаций, которые произошли в квартире и т.д.

Какие штрафы угрожают слишком громким соседям

Несоблюдение указанных выше советов может привести к вызову соседями полиции и наложению штрафа на правонарушителя.

"Например, в декабре 2023 года Барышевский районный суд Киевской области наложил на гражданина штраф за то, что он повторно в течение года делал в квартире ремонт в выходной день, шум от которого мешал соседям", - рассказал Тетеря.

Следует отметить, что наказание за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах регламентирует статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно ей, штраф для рядовых граждан может составлять от 85 до 255 грн (или от 255 до 510 грн с конфискацией "предметов нарушения тишины" - в случае повторного нарушения в течение года).

Между тем должностным лицам или гражданам, являющимся субъектами хозяйственной деятельности, грозят большие штрафы: от 255 до 510 грн (если нарушения обнаружили впервые) или от 850 до 2550 грн с конфискацией "предметов нарушения тишины" (в случае повторного нарушения в течение года).