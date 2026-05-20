Робить нас схожими на ворога: чим небезпечна антимігрантська риторика в соцмережах

Головне: Ознаки ІПСО: Останніми тижнями в українському інфопросторі активно розганяють антимігрантські меседжі. Експерти заявляють, що кампанія має всі ознаки спланованої операції РФ.

Останніми тижнями в українському інфопросторі активно розганяють антимігрантські меседжі. Експерти заявляють, що кампанія має всі ознаки спланованої операції РФ. Масштаб атаки: Лише за перші 10 днів травня аналітики зафіксували близько 22 тисяч таких публікацій, які зібрали майже 50 мільйонів переглядів.

Лише за перші 10 днів травня аналітики зафіксували близько 22 тисяч таких публікацій, які зібрали майже 50 мільйонів переглядів. Методи маніпуляцій: Через анонімні Telegram-канали та TikTok поширюють ШІ-фото і меми про "іноземців у ТЦК" чи "заміну населення".

Через анонімні Telegram-канали та TikTok поширюють ШІ-фото і меми про "іноземців у ТЦК" чи "заміну населення". Що кажуть цифри: Статистика спростовує міф про "масове завезення" мігрантів - у 2025 році було видано чи продовжено лише 9,5 тисячі дозволів на роботу іноземцям.

Статистика спростовує міф про "масове завезення" мігрантів - у 2025 році було видано чи продовжено лише 9,5 тисячі дозволів на роботу іноземцям. Головна небезпека: Мета цієї атаки - перевести економічну дискусію у ксенофобську площину, посіяти внутрішню недовіру, підірвати євроінтеграцію та змістити увагу з реального ворога.

Як розганяли антимігрантську кампанію

У соцмережах почали масово з’являтися згенеровані штучним інтелектом фото та відео, де нібито вихідці з Азії чи Африки перебувають в українських містах, носять вишиванки або навіть "працюють помічниками ТЦК". Одночасно поширювалися наративи про те, що "мігранти заберуть роботу", "замінять населення" чи "отримують більше прав, ніж українці".

За даними Центр стратегічних комунікацій, лише за перші десять днів травня було зафіксовано майже 22 тисячі антимігрантських публікацій із потенційним охопленням близько 50 мільйонів переглядів.

Голова ГО CAT-UA Артем Захарченко вважає, що за кампанією можуть стояти російські інформаційні структури.

"Росія вже кілька місяців намагалася створити в Україні проблеми, з якими зіткнулася сама", - зазначає він.

Чому тема мігрантів стала настільки емоційною

За словами експертів, тема трудових мігрантів стала інструментом для розпалювання страхів і внутрішніх конфліктів. Особливо активно такі меседжі просувають анонімні Telegram-канали та TikTok-акаунти, де тему подають через емоційні відео та меми.

Окремо аналітики звертають увагу на спроби пов’язати міграцію з війною та мобілізацією. У соцмережах просувають тези про те, що "поки українці воюють, іноземці приїжджають заробляти гроші". Саме такі повідомлення викликають найбільший емоційний резонанс.

При цьому експерти наголошують: подібні кампанії грають на "страху інакшості" та поступово переводять дискусію з економічної площини у ксенофобську.

Що кажуть цифри про трудову міграцію

Реальна статистика не підтверджує тверджень про "масове завезення" іноземців в Україну.

За даними Міністерства економіки, у 2025 році в Україні було видано або продовжено лише 9,5 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців, тоді як у 2021 році таких дозволів було близько 22 тисяч.

Соціологи також фіксують неоднозначне ставлення українців до теми міграції. Згідно з дослідженням компанії Active Group та видання "Хронікерс", майже половина українців позитивно або скоріше позитивно ставляться до мультикультурного розвитку країни. Водночас значна частина суспільства побоюється економічних наслідків міграції.

Чим небезпечна антимігрантська риторика

Експерти наголошують, що антимігрантська кампанія може мати серйозні наслідки для України, зокрема в контексті європейської інтеграції та внутрішньої єдності.

"Найгірше, що цей страх мігрантів зміг поширитися у нас приблизно у такій самій формі, як і у росіян. І робить нас схожими на нашого ворога", - вважає Захарченко.

Фахівці також нагадують, що в лавах українських Сил оборони воюють тисячі іноземних добровольців, а тема міграції потребує зваженої дискусії, а не емоційних кампаній у соцмережах.

На думку аналітиків, головна мета таких інформаційних атак - посварити українців між собою, посилити недовіру та змістити увагу з реального ворога.