Делает нас похожими на врага: чем опасна антимигрантская риторика в соцсетях

Главное: Признаки ИПСО: В последние недели в украинском инфопространстве активно разгоняют антимигрантские месседжи. Эксперты заявляют, что кампания имеет все признаки спланированной операции РФ.

В последние недели в украинском инфопространстве активно разгоняют антимигрантские месседжи. Эксперты заявляют, что кампания имеет все признаки спланированной операции РФ. Масштаб атаки: Только за первые 10 дней мая аналитики зафиксировали около 22 тысяч таких публикаций, которые собрали почти 50 миллионов просмотров.

Только за первые 10 дней мая аналитики зафиксировали около 22 тысяч таких публикаций, которые собрали почти 50 миллионов просмотров. Методы манипуляций: Через анонимные Telegram-каналы и TikTok распространяют ИИ-фото и мемы об "иностранцах в ТЦК" или "замене населения".

Через анонимные Telegram-каналы и TikTok распространяют ИИ-фото и мемы об "иностранцах в ТЦК" или "замене населения". Что говорят цифры: Статистика опровергает миф о "массовом завозе" мигрантов - в 2025 году было выдано или продлено лишь 9,5 тысячи разрешений на работу иностранцам.

Статистика опровергает миф о "массовом завозе" мигрантов - в 2025 году было выдано или продлено лишь 9,5 тысячи разрешений на работу иностранцам. Главная опасность: Цель этой атаки - перевести экономическую дискуссию в ксенофобскую плоскость, посеять внутреннее недоверие, подорвать евроинтеграцию и сместить внимание с реального врага.

Как разгоняли антимигрантскую кампанию

В соцсетях начали массово появляться сгенерированные искусственным интеллектом фото и видео, где якобы выходцы из Азии или Африки находятся в украинских городах, носят вышиванки или даже "работают помощниками ТЦК". Одновременно распространялись нарративы о том, что "мигранты заберут работу", "заменят население" или "получают больше прав, чем украинцы".

По данным Центр стратегических коммуникаций, только за первые десять дней мая было зафиксировано почти 22 тысячи антимигрантских публикаций с потенциальным охватом около 50 миллионов просмотров.

Глава ОО CAT-UA Артем Захарченко считает, что за кампанией могут стоять российские информационные структуры.

"Россия уже несколько месяцев пыталась создать в Украине проблемы, с которыми столкнулась сама", - отмечает он.

Почему тема мигрантов стала настолько эмоциональной

По словам экспертов, тема трудовых мигрантов стала инструментом для разжигания страхов и внутренних конфликтов. Особенно активно такие месседжи продвигают анонимные Telegram-каналы и TikTok-аккаунты, где тему подают через эмоциональные видео и мемы.

Отдельно аналитики обращают внимание на попытки связать миграцию с войной и мобилизацией. В соцсетях продвигают тезисы о том, что "пока украинцы воюют, иностранцы приезжают зарабатывать деньги". Именно такие сообщения вызывают наибольший эмоциональный резонанс.

При этом эксперты отмечают: подобные кампании играют на "страхе инаковости" и постепенно переводят дискуссию из экономической плоскости в ксенофобскую.

Что говорят цифры о трудовой миграции

Реальная статистика не подтверждает утверждений о "массовом завозе" иностранцев в Украину.

По данным Министерства экономики, в 2025 году в Украине было выдано или продлено лишь 9,5 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев, тогда как в 2021 году таких разрешений было около 22 тысяч.

Социологи также фиксируют неоднозначное отношение украинцев к теме миграции. Согласно исследованию компании Active Group и издания "Хроникерс", почти половина украинцев положительно или скорее положительно относятся к мультикультурному развитию страны. В то же время значительная часть общества опасается экономических последствий миграции.

Чем опасна антимигрантская риторика

Эксперты отмечают, что антимигрантская кампания может иметь серьезные последствия для Украины, в частности в контексте европейской интеграции и внутреннего единства.

"Хуже всего, что этот страх мигрантов смог распространиться у нас примерно в такой же форме, как и у россиян. И делает нас похожими на нашего врага", - считает Захарченко.

Специалисты также напоминают, что в рядах украинских Сил обороны воюют тысячи иностранных добровольцев, а тема миграции требует взвешенной дискуссии, а не эмоциональных кампаний в соцсетях.

По мнению аналитиков, главная цель таких информационных атак - поссорить украинцев между собой, усилить недоверие и сместить внимание с реального врага.