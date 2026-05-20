Делает нас похожими на врага: чем опасна антимигрантская риторика в соцсетях

В украинском информационном пространстве в последние недели активно распространяют антимигрантские месседжи - от мемов и фейковых фото до призывов против трудовой миграции. Эксперты предупреждают, что такая кампания имеет признаки российской информационной операции и может быть опасной для украинского общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.
В соцсетях начали массово появляться сгенерированные искусственным интеллектом фото и видео, где якобы выходцы из Азии или Африки находятся в украинских городах, носят вышиванки или даже "работают помощниками ТЦК". Одновременно распространялись нарративы о том, что "мигранты заберут работу", "заменят население" или "получают больше прав, чем украинцы".
По данным Центр стратегических коммуникаций, только за первые десять дней мая было зафиксировано почти 22 тысячи антимигрантских публикаций с потенциальным охватом около 50 миллионов просмотров.
Глава ОО CAT-UA Артем Захарченко считает, что за кампанией могут стоять российские информационные структуры.
"Россия уже несколько месяцев пыталась создать в Украине проблемы, с которыми столкнулась сама", - отмечает он.
По словам экспертов, тема трудовых мигрантов стала инструментом для разжигания страхов и внутренних конфликтов. Особенно активно такие месседжи продвигают анонимные Telegram-каналы и TikTok-аккаунты, где тему подают через эмоциональные видео и мемы.
Отдельно аналитики обращают внимание на попытки связать миграцию с войной и мобилизацией. В соцсетях продвигают тезисы о том, что "пока украинцы воюют, иностранцы приезжают зарабатывать деньги". Именно такие сообщения вызывают наибольший эмоциональный резонанс.
При этом эксперты отмечают: подобные кампании играют на "страхе инаковости" и постепенно переводят дискуссию из экономической плоскости в ксенофобскую.
Реальная статистика не подтверждает утверждений о "массовом завозе" иностранцев в Украину.
По данным Министерства экономики, в 2025 году в Украине было выдано или продлено лишь 9,5 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев, тогда как в 2021 году таких разрешений было около 22 тысяч.
Социологи также фиксируют неоднозначное отношение украинцев к теме миграции. Согласно исследованию компании Active Group и издания "Хроникерс", почти половина украинцев положительно или скорее положительно относятся к мультикультурному развитию страны. В то же время значительная часть общества опасается экономических последствий миграции.
Эксперты отмечают, что антимигрантская кампания может иметь серьезные последствия для Украины, в частности в контексте европейской интеграции и внутреннего единства.
"Хуже всего, что этот страх мигрантов смог распространиться у нас примерно в такой же форме, как и у россиян. И делает нас похожими на нашего врага", - считает Захарченко.
Специалисты также напоминают, что в рядах украинских Сил обороны воюют тысячи иностранных добровольцев, а тема миграции требует взвешенной дискуссии, а не эмоциональных кампаний в соцсетях.
По мнению аналитиков, главная цель таких информационных атак - поссорить украинцев между собой, усилить недоверие и сместить внимание с реального врага.
