ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

РНБО реформують: Зеленський підписав указ про зміну структури

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 16:33
UA EN RU
РНБО реформують: Зеленський підписав указ про зміну структури Фото: президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №816/2025, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова та указ Зеленського.

Документ визначає оновлену систему управління в РНБО та встановлює граничну чисельність працівників апарату - 252 штатні одиниці.

Згідно з указом, втратить чинність попередній документ від 26 лютого 2021 року, яким регулювалася діяльність апарату РНБО. Секретареві Ради нацбезпеки доручено привести штатний розпис у відповідність до нової структури.

Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, ухвалене рішення - це не просто організаційна реформа, а крок до посилення ефективності системи національної безпеки в умовах війни.

"Нова структура сфокусована на ключових напрямках - обороні, розвитку оборонно-промислового комплексу, кібербезпеці, інформаційній політиці, економічній та енергетичній безпеці. Ми змінюємо підхід: менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності", - наголосив Умєров.

До оновленої структури входять служби та департаменти, що відповідають за воєнну, інформаційну, зовнішню, економічну, енергетичну, гуманітарну безпеку, а також координацію кризового реагування.

Серед ключових підрозділів:

  • Департамент з питань воєнної безпеки, мобілізації та територіальної оборони;
  • Департамент з питань оборонно-промислового комплексу;
  • Департамент інформаційної безпеки і кіберзахисту;
  • Департамент стратегічного діалогу та післявоєнного врегулювання;
  • Департамент економічної, фінансової та санкційної політики;
  • Головний ситуаційний центр України.

Перезавантаження РНБО і зміна уряду

Нагадаємо, у липні цього року Зеленський призначив Рустема Умерова новим секретарем РНБО України. До цього Умеров обіймав посаду міністра оборони.

Також нещодавно Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Руслана Хомчака і призначив замість нього Євгенія Острянського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рустем Умєров РНБО
Новини
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа