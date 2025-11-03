ua en ru
СНБО реформируют: Зеленский подписал указ об изменении структуры

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 16:33
СНБО реформируют: Зеленский подписал указ об изменении структуры Фото: президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №816/2025, которым утверждена новая структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова и указ Зеленского.

Документ определяет обновленную систему управления в СНБО и устанавливает предельную численность работников аппарата - 252 штатные единицы.

Согласно указу, утратит силу предыдущий документ от 26 февраля 2021 года, которым регулировалась деятельность аппарата СНБО. Секретарю Совета нацбезопасности поручено привести штатное расписание в соответствие с новой структурой.

Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, принятое решение - это не просто организационная реформа, а шаг к усилению эффективности системы национальной безопасности в условиях войны.

"Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях - обороне, развитии оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасности, информационной политике, экономической и энергетической безопасности. Мы меняем подход: меньше бюрократии, больше системности, скорости и ответственности", - подчеркнул Умеров.

В обновленную структуру входят службы и департаменты, отвечающие за военную, информационную, внешнюю, экономическую, энергетическую, гуманитарную безопасность, а также координацию кризисного реагирования.

Среди ключевых подразделений:

  • Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной обороны;
  • Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса;
  • Департамент информационной безопасности и киберзащиты;
  • Департамент стратегического диалога и послевоенного урегулирования;
  • Департамент экономической, финансовой и санкционной политики;
  • Главный ситуационный центр Украины.

Перезагрузка СНБО и смена правительства

Напомним, в июле этого года Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем СНБО Украины. До этого Умеров занимал должность министра обороны.

Также недавно Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака и назначил вместо него Евгения Острянского.

