СНБО реформируют: Зеленский подписал указ об изменении структуры
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №816/2025, которым утверждена новая структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова и указ Зеленского.
Документ определяет обновленную систему управления в СНБО и устанавливает предельную численность работников аппарата - 252 штатные единицы.
Согласно указу, утратит силу предыдущий документ от 26 февраля 2021 года, которым регулировалась деятельность аппарата СНБО. Секретарю Совета нацбезопасности поручено привести штатное расписание в соответствие с новой структурой.
Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, принятое решение - это не просто организационная реформа, а шаг к усилению эффективности системы национальной безопасности в условиях войны.
"Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях - обороне, развитии оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасности, информационной политике, экономической и энергетической безопасности. Мы меняем подход: меньше бюрократии, больше системности, скорости и ответственности", - подчеркнул Умеров.
В обновленную структуру входят службы и департаменты, отвечающие за военную, информационную, внешнюю, экономическую, энергетическую, гуманитарную безопасность, а также координацию кризисного реагирования.
Среди ключевых подразделений:
- Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной обороны;
- Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса;
- Департамент информационной безопасности и киберзащиты;
- Департамент стратегического диалога и послевоенного урегулирования;
- Департамент экономической, финансовой и санкционной политики;
- Главный ситуационный центр Украины.
Перезагрузка СНБО и смена правительства
Напомним, в июле этого года Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем СНБО Украины. До этого Умеров занимал должность министра обороны.
Также недавно Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака и назначил вместо него Евгения Острянского.