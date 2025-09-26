РНБО анонсувала "ставку" з Зеленським, на якій визначать план оборони

Служба у ЗСУ

Нагадаємо, в Україні планують розширити формат контракту для військовозобов’язаних, який зараз доступний для людей віком від 18 до 24 років.

Цей новий підхід буде застосовано до інших вікових груп, а також, можливо, до тих, хто вже служить у Збройних силах України за мобілізацією.

Як відомо, в липні цього року був прийнятий закон, який дозволив українцям віком понад 60 років вступати на службу до ЗСУ добровільно.

РБК-Україна писало, як оформитись та потрапити на службу в Збройні Сили тим, кому вже 60+.

Зазначимо, що Зеленський нещодавно повернувся з Нью-Йорку,. де провів ряд важливих для України зустрічей в рамках 80-ї Генасамблеї ООН.

Зокрема, відбулась зустріч президента з главою Білого дому Дональдом Трампом, на якій основною темою було питання встановлення миру в Україні.