СНБО анонсировал "ставку" с Зеленским, на которой определят план обороны

Служба в ВСУ

Напомним, в Украине планируют расширить формат контракта для военнообязанных, который сейчас доступен для людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Этот новый подход будет применен к другим возрастным группам, а также, возможно, к тем, кто уже служит в Вооруженных силах Украины по мобилизации.

Как известно, в июле этого года был принят закон, который позволил украинцам старше 60 лет поступать на службу в ВСУ добровольно.

РБК-Украина писало, как оформиться и попасть на службу в Вооруженные Силы тем, кому уже 60+.

Отметим, что Зеленский недавно вернулся из Нью-Йорка, где провел ряд важных для Украины встреч в рамках 80-й Генассамблеи ООН.

В частности, состоялась встреча президента с главой Белого дома Дональдом Трампом, на которой основной темой был вопрос установления мира в Украине.