Ярмолюк створив два голи: "Брентфорд" розбив "Манчестер Юнайтед" (відео)

У 6-му турі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" на своєму полі переграв "Манчестер Юнайтед". Вирішальний внесок у перемогу зробив українець Єгор Ярмолюк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
АПЛ, 6-й тур
"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" – 3:1
Голи: Ігор Тьяго, 8, 20, Єнсен, 90+5 – Шешко, 26
Нереалізований пенальті: Фернандеш (МЮ), 76
Господарі розпочали поєдинок упевнено, забивши двічі за перші 20 хвилин. Дублем відзначився бразильський форвард Ігор Тьяго, скориставшись помилками захисту "червоних дияволів".
Втім, гості швидко відповіли – новачок Беньямін Шешко оформив свій перший гол у футболці манкуніанців. Після перерви команда Рубена Аморіма посилила тиск, а Бруну Фернандеш мав шанс зрівняти рахунок із пенальті. Проте ірландський воротар Куївін Келлехер відбив удар.
Єгор Ярмолюк провів на полі усі 90 хвилин і демонстрував упевнену гру. Він фактично створив два голи. Спочатку зрячим пасом з власної половини розпочав атаку, яка завершилась голом Тьяго.
А у компенсований арбітром час офіційно оформив дебютну гольову передачу в АПЛ: українець перехопив м'яч, розігнав контратаку й відпасував на Матіаса Єнсена, який довів рахунок до 3:1.
"Брентфорд" здобув другу перемогу в сезоні та з 7 очками піднявся на 11-ту сходинку в турнірній таблиці.
Ярмолюк провів за "Брентфорд" 7 матчів у всіх турнірах, у яких вдало діяв при руйнуванні атак суперників. У грі з "МЮ" українець оформив дебютну результативну дію.
У наступному турі "Брентфорд" 5 жовтня прийматиме "Манчестер Сіті".
Раніше ми писали, що Ярмолюк йде другим в АПЛ за важливим статистичним показником.
Також читайте, як українець з третього дивізіону шокував "Челсі" в кубковому матчі.