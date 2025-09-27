Ярмолюк создал два гола: "Брентфорд" разбил "Манчестер Юнайтед" (видео)

В 6-м туре чемпионата английской Премьер-лиги "Брентфорд" на своем поле переиграл "Манчестер Юнайтед". Решающий вклад в победу сделал украинец Егор Ярмолюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
АПЛ, 6-й тур
"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1
Голы: ИгорТьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5 - Шешко, 26
Нереализованный пенальти: Фернандеш (МЮ), 76
Хозяева начали поединок уверенно, забив дважды за первые 20 минут. Дублем отметился бразильский форвард Игор Тьяго, воспользовавшись ошибками защиты "красных дьяволов".
Впрочем, гости быстро ответили - новичок Беньямин Шешко оформил свой первый гол в футболке манкунианцев. После перерыва команда Рубена Аморима усилила давление, а Бруну Фернандеш имел шанс сравнять счет с пенальти. Однако ирландский вратарь Куивин Келлехер отразил удар.
Егор Ярмолюк провел на поле все 90 минут и демонстрировал уверенную игру. Он фактически создал два гола. Сначала зрячим пасом со своей половины начал атаку, которая завершилась голом Тьяго.
А в компенсированное арбитром время официально оформил дебютную голевую передачу в АПЛ: украинец перехватил мяч, разогнал контратаку и отпасовал на Матиаса Йенсена, который довел счет до 3:1.
"Брентфорд" одержал вторую победу в сезоне и с 7 очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.
Ярмолюк провел за "Брентфорд" 7 матчей во всех турнирах, в которых удачно действовал при разрушении атак соперников. В игре с "МЮ" украинец оформил дебютное результативное действие.
В следующем туре "Брентфорд" 5 октября будет принимать "Манчестер Сити".
