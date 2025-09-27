Ярмолюк создал два гола: "Брентфорд" разбил "Манчестер Юнайтед" (видео)

АПЛ, 6-й тур

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голы: ИгорТьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5 - Шешко, 26

Нереализованный пенальти: Фернандеш (МЮ), 76

Как прошел матч

Хозяева начали поединок уверенно, забив дважды за первые 20 минут. Дублем отметился бразильский форвард Игор Тьяго, воспользовавшись ошибками защиты "красных дьяволов".

Впрочем, гости быстро ответили - новичок Беньямин Шешко оформил свой первый гол в футболке манкунианцев. После перерыва команда Рубена Аморима усилила давление, а Бруну Фернандеш имел шанс сравнять счет с пенальти. Однако ирландский вратарь Куивин Келлехер отразил удар.

Вклад Ярмолюка

Егор Ярмолюк провел на поле все 90 минут и демонстрировал уверенную игру. Он фактически создал два гола. Сначала зрячим пасом со своей половины начал атаку, которая завершилась голом Тьяго.

А в компенсированное арбитром время официально оформил дебютную голевую передачу в АПЛ: украинец перехватил мяч, разогнал контратаку и отпасовал на Матиаса Йенсена, который довел счет до 3:1.

Ярмолюк в сезоне-2025/26

"Брентфорд" одержал вторую победу в сезоне и с 7 очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Ярмолюк провел за "Брентфорд" 7 матчей во всех турнирах, в которых удачно действовал при разрушении атак соперников. В игре с "МЮ" украинец оформил дебютное результативное действие.

В следующем туре "Брентфорд" 5 октября будет принимать "Манчестер Сити".